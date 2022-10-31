Погода в СНГ: солнце в Армении, ненастье в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Над Казахстаном сгустились тучи. Почти по всей стране пройдут дожди, а в северных регионах снег и метель, минус 4 градуса. В южных регионах до плюс 10, местами туман, гололед и сильный ветер. Синоптики надеются, что после осадков качество воздуха улучшится. В Астане, Актау и Алматы зафиксирован повышенный уровень его загрязнения. Жителям этих городов советуют по возможности меньше находиться на улице, особенно вблизи автотрасс. А детям и беременным женщинам – отказаться от длительных прогулок.

В столице Беларуси всего плюс 8. Из-за сильного ветра кажется, что еще холоднее, порывы достигают 12 метров в секунду. В такую погоду бездомным животным сложно выжить на улице. Чтобы помочь кошкам и собакам, Национальная школа красоты запустила благотворительный проект. Сейчас организаторы собирают корм и товары для животных от всех желающих. Все передадут в приют. Затем модели выгуляют четвероногих и почистят их клетки. Известные белорусы сфотографируются с бездомным кошками и собаками, а снимки разместят на билбордах.

Последний день октября в Армении выдался солнечным. По всей республике осадков не ожидается. В долинах Сюника самая высокая температура – плюс 23. Мэрия Еревана начала осеннюю обрезку деревьев и работы по озеленению. В этом году специалисты прежде всего приведут в порядок деревья, которые полностью закрывают окна квартир. Только в столице за последние годы полностью убрали три тысячи засохших и больных деревьев.



В столице Кыргызстана сегодня облачно, без осадков. Воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хорошая погода и в Иссык-Кульской области, где продолжается сбор валерианы. Корни растения выкапывают только в сухую погоду. Их используют для изготовления некоторых лекарств. Растение обладает успокаивающим эффектом, снимает симптомы удушья и способствует хорошему настроению. С латинского валериана переводится как «быть здоровым».