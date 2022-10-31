Белорусские школьники смогут стать «студентами на неделю»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах белорусской столицы стартовал проект для школьников. За неделю каникул они смогут посмотреть на обучение разным специальностям – от физика до журналиста. Так, в Белорусском государственном медицинском университете они будут изучать медицину, ходить на пары и знакомиться со студенческой жизнью, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

В роли матери и младенца – манекены. С их помощью преподаватели объясняют процесс родов. Одиннадцатиклассница Яна Рыбкова мечтает стать акушером. И уверена, что за неделю или испугается, или влюбится в профессию.

«Хотелось бы как-то ощутить, насколько это тяжело. Этот проект помог мне осознать то, что я действительно хочу связать жизнь с этой профессией. Я участвую впервые, узнала в этом году», – сказала учащаяся школы №40 Могилева Яна Рыбкова.

Егор Скугарев – будущий хирург. Для начала посетил анатомический музей, увидел настоящие печень, почки, желудок и сердце. Попробовал провести операцию на симуляторе малоинвазивной хирургии. Чтобы попасть на проект, прошел серьезный отбор.

«Нужно было написать мотивационное письмо, разъяснить, почему я хочу стать врачом. Я написал о том, как я был под впечатлением от картины Рембрандта «Анатомический урок доктора Тульпа». В детстве, когда я увидел эту картину, я очень впечатлился», – рассказал учащийся школы №4 Минска Егор Скугарев.

В этот раз на проект «Студент на неделю» отобрали 51 школьника. Их наставники и кураторы – студенты старших курсов. Помогают влиться в университетскую жизнь, выбрать лекции.