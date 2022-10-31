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Белорусские школьники смогут стать «студентами на неделю»
31.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В вузах белорусской столицы стартовал проект для школьников. За неделю каникул они смогут посмотреть на обучение разным специальностям – от физика до журналиста. Так, в Белорусском государственном медицинском университете они будут изучать медицину, ходить на пары и знакомиться со студенческой жизнью, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
В роли матери и младенца – манекены. С их помощью преподаватели объясняют процесс родов. Одиннадцатиклассница Яна Рыбкова мечтает стать акушером. И уверена, что за неделю или испугается, или влюбится в профессию.
Егор Скугарев – будущий хирург. Для начала посетил анатомический музей, увидел настоящие печень, почки, желудок и сердце. Попробовал провести операцию на симуляторе малоинвазивной хирургии. Чтобы попасть на проект, прошел серьезный отбор.
«Нужно было написать мотивационное письмо, разъяснить, почему я хочу стать врачом. Я написал о том, как я был под впечатлением от картины Рембрандта «Анатомический урок доктора Тульпа». В детстве, когда я увидел эту картину, я очень впечатлился», – рассказал учащийся школы №4 Минска Егор Скугарев.
В этот раз на проект «Студент на неделю» отобрали 51 школьника. Их наставники и кураторы – студенты старших курсов. Помогают влиться в университетскую жизнь, выбрать лекции.
«У нас экскурсии запланированы, студенты старших курсов осуществляют контроль за этим, отводят их по разным местам в университете, показывают все, знакомят с традициями, передают свой опыт», – пояснил студент 6-го курса лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Бородин.
«Когда они проходят 1 сентября, им проще адаптироваться к образовательному процессу в нашем университете. Но кроме этого, они максимально знакомятся с общей нашей жизнью: и спортивной, это и художественная самодеятельность, научно-исследовательская работа. Наши многие студенты иногородние, приехали и будут жить в нашем общежитии», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.
Абитуриенты уже начали готовиться к поступлению в медицинский. Проходные баллы в этот вуз самые высокие в стране. К примеру, чтобы стать стоматологом, из 400 баллов на тестированиях нужно набрать около 370. А всего будущих врачей готовят на восьми факультетах.
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Проект стартовал в Белорусском государственном медицинском университете.
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