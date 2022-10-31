Лукашенко объяснил схему погашения госдолга

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь – надежный плательщик по долгам. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент заслушал доклад премьер-министра Романа Головченко о ситуации в экономике, передает телеканал «МИР 24».

«Западу мы немного должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях. Мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, ради Бога. Не созреют, ну, так что ж», – сказал Лукашенко.

При этом Беларусь не отказывается от обязательств по погашению госдолга перед Западом. По словам главы правительства, в этом году под угрозой оказалась половина белорусского экспорта. Но потоки товаров переориентировали, и, как результат, летом снижение ВВП было остановлено. Уже к осени экономические показатели начали расти. Александр Лукашенко напомнил: задача-минимум перед правительством – сохранить уровень прошлого года. Один из способов наладить ситуацию – интеграционные проекты с Россией. На них будет выделено 1,5 миллиарда долларов.

Президент и премьер-министр обсудили и работу индивидуальных предпринимателей. Требование Лукашенко – деятельность бизнесменов должна быть максимально прозрачной.