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Лукашенко объяснил схему погашения госдолга
31.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь – надежный плательщик по долгам. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент заслушал доклад премьер-министра Романа Головченко о ситуации в экономике, передает телеканал «МИР 24».
При этом Беларусь не отказывается от обязательств по погашению госдолга перед Западом. По словам главы правительства, в этом году под угрозой оказалась половина белорусского экспорта. Но потоки товаров переориентировали, и, как результат, летом снижение ВВП было остановлено. Уже к осени экономические показатели начали расти. Александр Лукашенко напомнил: задача-минимум перед правительством – сохранить уровень прошлого года. Один из способов наладить ситуацию – интеграционные проекты с Россией. На них будет выделено 1,5 миллиарда долларов.
Президент и премьер-министр обсудили и работу индивидуальных предпринимателей. Требование Лукашенко – деятельность бизнесменов должна быть максимально прозрачной.
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Беларусь не отказывается от обязательств по возвращению госдолга Западу, отметил глава государства.
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