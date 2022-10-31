ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко объяснил схему погашения госдолга

31.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь – надежный плательщик по долгам. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент заслушал доклад премьер-министра Романа Головченко о ситуации в экономике, передает телеканал «МИР 24».

«Западу мы немного должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях. Мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, ради Бога. Не созреют, ну, так что ж», – сказал Лукашенко.

При этом Беларусь не отказывается от обязательств по погашению госдолга перед Западом. По словам главы правительства, в этом году под угрозой оказалась половина белорусского экспорта. Но потоки товаров переориентировали, и, как результат, летом снижение ВВП было остановлено. Уже к осени экономические показатели начали расти. Александр Лукашенко напомнил: задача-минимум перед правительством – сохранить уровень прошлого года. Один из способов наладить ситуацию – интеграционные проекты с Россией. На них будет выделено 1,5 миллиарда долларов.

Президент и премьер-министр обсудили и работу индивидуальных предпринимателей. Требование Лукашенко – деятельность бизнесменов должна быть максимально прозрачной.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не отказывается от обязательств по возвращению госдолга Западу, отметил глава государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямо с грядки: в Минске начали работать экоярмарки с продуктами от фермеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2022
Mir24.TV Belarus
31.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика