ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсии и пособия увеличены в Беларуси

01.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прожиточный минимум повышен на 3,4%, теперь он составляет почти 340 белорусских рублей, или 8,5 тысячи российских. Какие изменения ждут жителей республики в ноябре, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместе с прожиточным минимумом выросли и разовые выплаты при рождении ребенка. Так, на первенца родители получат 3400 белорусских, или 85 тысяч российских рублей. За рождение второго и последующих детей на 40% больше: 4757 белорусских рублей, или почти 119 тысяч российских. Изменения коснулись и других пособий.

«Это размер государственных пособий семьям, воспитывающим детей, возрастные доплаты и надбавки к пенсиям неработающим пенсионерам в возрасте 75 лет и старше. Кроме того, увеличиваются социальные пенсии для пенсионеров с инвалидностью, а также для деток с инвалидностью», – сообщила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин.

Более весомыми с 1 ноября станут и надбавки к пенсиям: 75% от прожиточного минимума для граждан от 75 лет и 100% – от 80 лет. Кроме того, пожилые люди теперь смогут получать пенсию в любом отделении почты.

Для белорусов пришло время платить налоги. Их всего три: налог на недвижимость, земельный и транспортный. Крайний срок уплаты – 15 ноября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прожиточный минимум в республике повышен на 3,4%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал упорядочить работу индивидуальных предпринимателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2022
Mir24.TV Belarus
01.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика