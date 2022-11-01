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Пенсии и пособия увеличены в Беларуси
01.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прожиточный минимум повышен на 3,4%, теперь он составляет почти 340 белорусских рублей, или 8,5 тысячи российских. Какие изменения ждут жителей республики в ноябре, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Вместе с прожиточным минимумом выросли и разовые выплаты при рождении ребенка. Так, на первенца родители получат 3400 белорусских, или 85 тысяч российских рублей. За рождение второго и последующих детей на 40% больше: 4757 белорусских рублей, или почти 119 тысяч российских. Изменения коснулись и других пособий.
Более весомыми с 1 ноября станут и надбавки к пенсиям: 75% от прожиточного минимума для граждан от 75 лет и 100% – от 80 лет. Кроме того, пожилые люди теперь смогут получать пенсию в любом отделении почты.
Для белорусов пришло время платить налоги. Их всего три: налог на недвижимость, земельный и транспортный. Крайний срок уплаты – 15 ноября.
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Прожиточный минимум в республике повышен на 3,4%.
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