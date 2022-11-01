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Лукашенко потребовал упорядочить работу индивидуальных предпринимателей
01.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Настало время работать прозрачно. Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Беларуси
Александр Лукашенко распорядился наладить официальные поставки товаров в страну. Это решит вопрос с документами. Еще одно требование: должны быть соблюдены и интересы отечественной легкой промышленности. Задача же для экономики в целом сохранить показатели не хуже прошлогодних.
Правительство отчиталось: падение ВВП остановлено, сейчас наблюдается стабильный рост. Решена и проблема экспорта.
Работа индивидуальных предпринимателей станет одной из главных тем совещания с президентом, которое пройдет в ноябре.
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Президент Беларуси провел в понедельник встречу с премьер-министром республики Романом Головченко.
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