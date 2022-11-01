Лукашенко потребовал упорядочить работу индивидуальных предпринимателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настало время работать прозрачно. Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко потребовал упорядочить работу индивидуальных предпринимателей, передает «МИР 24».

«Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции, Китая. Им там «втюхивают» этот товар без накладных, непонятно по каким ценам. Не надо ни от кого отпихиваться, не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар, порой непонятно какой, дешевки. Его тут «втюхивают» нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Не обижаем никого, но работать должны прозрачно. Цены должны быть подконтрольны, согласно постановлению правительства», – подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко распорядился наладить официальные поставки товаров в страну. Это решит вопрос с документами. Еще одно требование: должны быть соблюдены и интересы отечественной легкой промышленности. Задача же для экономики в целом сохранить показатели не хуже прошлогодних.

Правительство отчиталось: падение ВВП остановлено, сейчас наблюдается стабильный рост. Решена и проблема экспорта.



«Сегодня можно сказать, что проблемы с белорусским экспортом нет. Более того, цифры нас радуют. Особенно радует сальдо внешней торговли. Сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, что в следующем месяце дойдем до четырех», – подчеркнул глава правительства Беларуси Роман Головченко.

Работа индивидуальных предпринимателей станет одной из главных тем совещания с президентом, которое пройдет в ноябре.