Погода в СНГ: первые заморозки в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мокрый снег вновь ожидается в российской столице. По прогнозам синоптиков, в Москве будет облачно, до плюс 4 градусов, возможна гололедица. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Первые дни ноября принесут в Казахстан осадки. На севере, западе и в горных районах юга-востока ожидаются сильные дожди и снег. Местами возможен туман, гололед, усиление ветра. В Алматы днем плюс 13, в Мангистауской области пасмурно и около 5-ти. Житель региона выложил в соцсеть кадры со змеей, которая была на его пути. Мужчину поразили размеры пресмыкающегося – около полутора метров. Автор видео попросил знатоков помочь ему установить вид змеи и узнать, почему она до сих пор не впала в спячку.

Солнечно, тепло и до плюс 17 сегодня в Бишкеке. Погода радует не только жителей столицы Кыргызстана. По прогнозам, в регионах осадков сегодня не будет. Белые лебеди чуть раньше прилетели на зимовку на озеро Иссык-Куль. У них там уже есть свои любимые места на берегу в Джетиогузском и Тонском районах. Обычно птицы обитают там, где есть небольшие островки. Лебеди в Кыргызстане занесены в Красную книгу, поэтому в период зимовки егери усиленно охраняют эту территорию.



Ноябрь встречает белорусов переменчивой погодой. На юго-западе до плюс 14, на северо-востоке прохладнее, до плюс 5. По всей стране будет пасмурно и дождливо, а местами и туманно. Ночью в Беларусь пришли первые заморозки. Прячется от холодов сом европейский – залегает на зимовку. Поэтому с 1 ноября в стране запрещен его вылов. Нарушителям грозит штраф в 384 белорусских рубля за особь, это 9,5 тысячи российских рублей.

В Армении первый день ноября достаточно теплый: в столице плюс 18. В среднем по стране ожидается 15 градусов тепла, ночью в некоторых регионах похолодает до минус 2 градусов. Осадки ожидаются в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях. Холода не за горами, поэтому виноградари уже сейчас готовят лозы к зимовке. Сначала кустарники обрезают, опрыскивают защитным средством от вредителей, поливают и укрывают защитной пленкой. Но приступать к работам раньше, чем опадет вся листва, нельзя. Движение сока растения будет нарушено, что негативно отразится на развитии новых побегов.