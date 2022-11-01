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Погода в СНГ: первые заморозки в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане
01.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мокрый снег вновь ожидается в российской столице. По прогнозам синоптиков, в Москве будет облачно, до плюс 4 градусов, возможна гололедица. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
Первые дни ноября принесут в Казахстан осадки. На севере, западе и в горных районах юга-востока ожидаются сильные дожди и снег. Местами возможен туман, гололед, усиление ветра. В Алматы днем плюс 13, в Мангистауской области пасмурно и около 5-ти. Житель региона выложил в соцсеть кадры со змеей, которая была на его пути. Мужчину поразили размеры пресмыкающегося – около полутора метров. Автор видео попросил знатоков помочь ему установить вид змеи и узнать, почему она до сих пор не впала в спячку.
Солнечно, тепло и до плюс 17 сегодня в Бишкеке. Погода радует не только жителей столицы Кыргызстана. По прогнозам, в регионах осадков сегодня не будет. Белые лебеди чуть раньше прилетели на зимовку на озеро Иссык-Куль. У них там уже есть свои любимые места на берегу в Джетиогузском и Тонском районах. Обычно птицы обитают там, где есть небольшие островки. Лебеди в Кыргызстане занесены в Красную книгу, поэтому в период зимовки егери усиленно охраняют эту территорию.
В Армении первый день ноября достаточно теплый: в столице плюс 18. В среднем по стране ожидается 15 градусов тепла, ночью в некоторых регионах похолодает до минус 2 градусов. Осадки ожидаются в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях. Холода не за горами, поэтому виноградари уже сейчас готовят лозы к зимовке. Сначала кустарники обрезают, опрыскивают защитным средством от вредителей, поливают и укрывают защитной пленкой. Но приступать к работам раньше, чем опадет вся листва, нельзя. Движение сока растения будет нарушено, что негативно отразится на развитии новых побегов.
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В Казахстане туман, гололед, усиление ветра.
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