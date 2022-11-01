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«В целях исключения правовой коллизии». Директива № 10 о недопустимости роста цен больше не действует

02.11.2022 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«В целях исключения правовой коллизии». Директива № 10 о недопустимости роста цен больше не действует

Министерство антимонопольного регулировани и торговли официально пояснило, что директива президента от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен» уже не действует. Эту информацию также подтверждает правительство, которое разослало госорганам официальное письмо, где сказано, что директива действовала до 18 октября 2022 года. Это значит, что с 19 октября 2022 года в работе бизнесу следует руководствоваться только нормами постановления Совета Министров № 713.

Согласно тексту разъяснения от МАРТа, директива — указ программного характера, «издаваемый Главой государства в целях системного решения вопросов, имеющих npиopиmemнoe социальное и экономическое значение».

«При этом пунктом 5 Директивы № 10 Правительству поручено до 20 октября 2022 года ввести в действие систему регулирования цен. На основе предложений о мерах по совершенствованию ценового регулирования, выработанных рабочей группой (создана в соответствии с пунктом 3 Директивы № 10), принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 „О системе регулирования цен“.

Постановлением № 713 введена система регулирования цен на отечественные и импортные товары, позволяющая обеспечить контроль за ценообразованием более чем на 85 процентов товаров потребительскои корзины.

В этой связи с 19 октября 2022 г. в работе следует руководствоваться требованиями постановления № 713», — говорится в документе.

В официальном письме правительства сказано, что такое решение принято «в целях исключения правовой коллизии в сфере государственного регулирования цен».

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Министерство антимонопольного регулировани и торговли официально пояснило, что директива президента от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен» уже не...
 
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