Республиканский союз женщин выдвинет своих представителей во Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканский союз женщин будет выдвигать своих представителей во Всебелорусское народное собрание . Об этом заявила председатель организации Ольга Шпилевская, передает «МИР 24».

В Бресте прошло обсуждение проекта закона о новом органе власти. В документе учли пожелания Белорусского союза женщин. Делегатов народного собрания наделили широкими полномочиями. Они могут выдвигать и отменять законы, проводить референдумы, объявить импичмент президенту.

Всего участниками Всебелорусского народного собрания станут около 1200 человек. 400 из них представят общественные организации.

«Когда будет определено, кто из общественных организаций по закону о гражданском обществе выдвигает своих делегатов, тогда будет определено количество членов Белорусского союза женщин, которые будут выдвинуты делегатами. Но там есть одно условие: это в любом случае должны быть представлены все регионы нашей страны», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Помимо этого Союз женщин планируют принять участие в проведении электоральной кампании. Ее проведут в новом формате по обновленному Избирательному кодексу – 25 февраля 2024 года в единый день голосования.