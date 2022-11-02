О чем пишут мировые СМИ: первая речь Болсонару после выборов и ракетный запуск КНДР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Бразилии Жаир Болсонару впервые выступил перед публикой после неудачных для себя выборов. Он произнес короткую речь в президентском дворце в Бразилиа, где заявил, что «продолжит выполнять все заповеди конституции», сообщает CNN . При этом он не признал явно свое поражение и не поздравил с избранием на пост главы государства Лулу да Силву. Вместо этого Болсонару выразил благодарность тем, кто за него проголосовал. Глава администрации Сиро Ногейра, выступая после Болсонару, отметил, что готов работать с новым правительством и ждет, когда начнется передача полномочий.

Ракета КНДР впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей. Она была запущена из прибрежного района Вонсан, сообщает The Guardian . Ракета упала в море за пределами южнокорейских вод и к югу от Северной пограничной линии Northern Limit Line – фактической морской границы, проведенной ООН в конце Корейской войны 1950-53 годов. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал по этому поводу заседание Совета национальной безопасности. Известно, что КНДР запустила в среду не менее 10 ракет различных классов в направлении востока и запада.

15-летний спортсмен из Казахстана стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Соревнования проходят в Абу-Даби, сообщает «Казахстанская правда» . Атырауский спортсмен Болашак Суйекенов выступил в весовой категории 38 кг. Всего в чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана в одиночном разряде лидирует в общем зачете. Турнир начался 29 октября и завершится 8 ноября.

В Туркменистане проведут перепись населения. Она запланирована на 17-27 декабря 2022 года, сообщает Turkmenportal . В этом году перепись впервые проведут с использованием цифровых технологий. Это позволит добиться наиболее точных демографических и социально-экономических данных. Жителям страны уже начали рассылать смс-сообщения с информацией о сроках переписи и ее важности для дальнейшего развития страны.