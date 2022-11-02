Увеличение дохода, карьерный рост, деловые и профессиональные связи: зачем успешные топ-менеджеры поступают на Executive MBA

Источник материала: ProBusiness

В последнем опросе MBA.SU, который проводился онлайн в период с февраля по май 2022 года, приняли участие 1400 выпускников программ MBA и Executive MBA. В ходе опроса изучалось мнение руководителей бизнеса о том, в чем ценность МВА-образования.

Для большинства респондентов (83%) основным результатом обучения на MBA/Executive MBA является получение новых знаний и навыков, необходимых для достижения успеха на рабочем месте. Другими основными результатами названы: установление деловых связей (60%), рост доходов наемного менеджера и новый взгляд на собственный бизнес/направление деятельности — по 39%, карьерный рост — 35%.

В ходе опроса многие респонденты отмечали, что большинство преимуществ взаимосвязаны — знания и навыки эффективного ведения бизнеса приводят к повышению дохода и карьерному росту, знания и деловые связи — к новым бизнес-проектам и прорывным идеям.

25 ноября в Minsk Marriott Hotel пройдет презентация совместной программы Executive MBA Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) и БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ (БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ).





ВШМ СПбГУ — единственная в России бизнес-школа с «тройной короной» международных аккредитаций AACSB, AMBA, EQUIS и широчайшей сетью академических партнеров по всему миру. В глобальном рейтинге Financial Times 2022 программа Executive MBA ВШМ СПбГУ заняла 79 строчку и закрепилась среди грандов мирового бизнес-образования.

Белорусский партнер программы — БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ — является ведущим игроком национального рынка бизнес-образования. В 2022 году по результатам ежегодной премии «Номер один» школа заняла 1 место среди бизнес-школ Беларуси и стала Победителем. БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ является членом Ассоциации бизнес-образования Беларуси, а также таких международных ассоциаций, как Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), Международная ассоциация развития менеджмента в динамичных обществах (CEEMAN), Инициатива Глобального Договора ООН Принципы Ответственного Управленческого Образования (PRME).

В январе 2022 года совместная программа двух школ была представлена в Беларуси, а уже в апреле к обучению приступила первая группа ЕМВА. Слушателями программы стали собственники и руководители лидирующих компаний белорусского рынка.





Основная часть занятий по программе Executive MBA ВШМ СПбГУ и БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ проходит в Минске в кампусе белорусского партнера, два недельных модуля реализуются в Санкт-Петербурге в одном из кампусов российской бизнес-школы. В рамках программы также предусмотрен выездной учебный модуль в одной из лучших в мире школ менеджмента SDA Bocconi и международный академический обмен слушателями и выпускниками ЕМВА.

Обучение длится 2 года и проходит очно в формате ежемесячных образовательных модулей по 4−5 дней. Такой формат позволяет слушателям совмещать учебные занятия с основной профессиональной деятельностью и получать образование без отрыва от работы.

Одним из самых ценных достоинств совместной программы является международный состав преподавателей: занятия проводят профессора из 7 ведущих бизнес-школ, а также эксперты-практики и топ-менеджеры известных компаний и международных корпораций.

Слушателям, успешно завершившим обучение, присваивается степень Executive MBA и выдается диплом Санкт-Петербургского государственного университета с тремя самыми престижными аккредитациями AACSB, AMBA, EQUIS. Диплом имеет международное признание.

На презентации программу представят руководители школ-партнеров и академические директора Executive MBA. С будущими абитуриентами пообщаются преподаватели и выпускники программы.

Хедлайнером мероприятия выступит Сергей Инюшин — выпускник программы Double Degree Executive MBA ВШМ СПбГУ и Высшей Коммерческой Школы Парижа (HEC Paris), с 2013 по 2016 год — Первый заместитель председателя правления Сбербанка РФ в Казахстане, с 2016 по 2018 год — Председатель правления БПС-Сбербанка в Беларуси, с 2018 по 2022 год — (Ex)Торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике, в настоящее время — собственник и руководитель логистической компании, основные операции которой ориентированы на рынок Китая.

Успешный топ-менеджер, востоковед и эксперт по китайской экономике проведет очную открытую лекцию «Поворот на Восток: ожидание новой реальности», а также поговорит с белорусским бизнесом о том, как работать на азиатских рынках.

Юрий Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности ВШМ СПбГУ, преподаватель совместной программы Executive MBA, к.э.н. расскажет аудитории, как обучаясь по программе слушатели развивают компетенции экологичных, ответственных и устойчивых лидеров будущего и получают управленческое образование мирового уровня.

Также гости мероприятия смогут познакомиться со слушателями ЕМВА-1 и задать им вопросы. Участники презентации узнают о том, как проходят занятия, какие бизнес-дисциплины и уникальные опции включены в программу, а также какие требования предъявляются к абитуриентам и как поступить на обучение.

На мероприятие приглашаются собственники и руководители компаний. Презентация пройдет 25 ноября 2022 года в Minsk Marriott Hotel, Зал Stork, по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20. Начало мероприятия в 17.30.

Участие в мероприятии бесплатно.

Регистрация на сайте или по телефону +375 (29) 921 68 05 .

*Организатор презентации оставляет за собой право отказать в регистрации участникам в случае, если они не являются представителями целевой аудитории мероприятия.