|
Как избежать корпоративного конфликта в компании: примеры и советы юриста
02.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что относят к корпоративным конфликтам и что провоцирует их развитие? В чем особенности способов разрешения таких конфликтов и можно ли найти самый эффективный? На основании чего надо выбирать инструменты для решения таких конфликтов? Про все это специально для «Про бизнес» рассказала директор юридической компании
— Как правило, под корпоративным конфликтом подразумевается бизнес-конфликт между участниками хозяйственных обществ, в результате которых деятельность обществ становится крайне затруднительной, а иногда невозможной.
Само понятие «корпоративный конфликт» в законодательстве не содержится, однако на практике происходит так, что многие, того не подозревая, находятся в перманентном корпоративном конфликте. Это негативно сказывается на бизнесе, может приводить к потере контроля над деятельностью общества или группы взаимосвязанных компаний и финансовому кризису.
Что относят к корпоративным конфликтам
К корпоративным конфликтам можно отнести следующие события и действия:
Вследствие столкновения противоположных интересов собственников бизнеса, исполнительного органа общества, взаимосвязанных лиц, организация и отдельные ее представители могут понести ущерб, связанный с прямыми финансовыми убытками, упущенной выгодой, подрывом деловой репутации, а иногда и банкротством.
Чаще всего в корпоративных конфликтах задеваются интересы участников компании (физические или юридические лица), доля участия которых не позволяет им напрямую участвовать в управлении компанией (например, при формировании совета директоров (наблюдательного совета), при совершении крупной сделки).
Причины возникновения корпоративных конфликтов
Что можно предпринять с юридической точки зрения, чтобы предупредить назревающий конфликт либо выйти из него с минимальными потерями? Для начала нужно четко понять, что лежит в основе корпоративного конфликта — столкновение материальных интересов и/или раздел сфер влияния, деление бизнеса.
Итак, причины, которые приводят к возникновению корпоративных конфликтов:
1. Информационная закрытость организации
Режим «конфиденциальности при принятии важных решений» исполнительного органа (директора) и участников общества с долей участия больше 50% (крупные акционеры) ведет к тому, что остальные участники остаются «за бортом». Это путь к открытым столкновениям и судебным разбирательствам.
2. Недостатки системы корпоративного управления
Большинство компаний малого и среднего бизнеса формально относятся к формированию организационной управленческой структуры.
В учредительных документах могут дублироваться положения относительно структуры органов управления и полномочий конкретных должностных лиц. Если разные органы управления наделяются схожими и одноименными функциями, то это с высокой долей вероятности приводит к оспариванию сделок, решений.
Часто учредительные документы являются типовыми и не отражают вопросы, связанные со спецификой деятельности бизнеса, что в дальнейшем приводит к конфликтам между собственниками бизнеса и делением полномочий по определенным вопросам.
3. Нарушения при организации и проведении общих собраний участников общества
Решение общего собрания Общества — один из самых юридически важных и правомочных документов, который, в зависимости от его содержания, может быть основанием для определенного порядка расходования прибыли, выплаты дивидендов, изменения размера уставного капитала, смены директора и т.д.
Нарушения при организации и проведении общих собраний участников Общества приводят к длительным и сложным судебным разбирательствам.
Способы разрешения корпоративных конфликтов
1. Самый долгий и негативный способ — разрешение корпоративного конфликта в суде, так как бремя доказывания лежит на том, кто подал иск, и зачастую другая сторона намеренно затягивает спор.
2. Альтернатива судебного спора — юридические инструменты, которые помогут разрешить корпоративный конфликт, сохранить репутацию организации и деловые отношения участников. К таким инструментам относятся:
3. Проведение внутреннего due diligence (комплексный внутренний аудит общества)
Участникам необходимо провести правовой аудит, а также анализ прав и правоустанавливающих документов в отношении имущества и нематериальных активов. Так как потенциально самые большие риски несет бизнес, собственники которого не уделяют внимания вопросам по обеспечению правами на активы: недвижимость, интеллектуальная собственность.
Например, несоответствие целевого назначения земельного участка его реальному использованию, отсутствие документов о возникновении прав на объекты интеллектуальной собственности. Такие ситуации могут быть использованы в рамках внутрикорпоративного конфликта.
Варианты решения самого распространенного корпоративного конфликта: распределение долей участников
Ситуация:
Проценты долей участников распределяются как: 50/50% на двоих, по 33,3% на троих или по 25% на четверых, в спорной ситуации при принятии важного решения, связанного с финансовой деятельностью организации, учредителям сложно прийти к единому мнению. А рискует положением в этом случае тот участник, который имеет меньшую долю в уставном фонде общества.
Решение:
Внести определенные условия в учредительные документы (Устав):
Важно отметить, что решение общего собрания участников общества можно оспорить, если при его организации и проведении допущены нарушения:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что относят к корпоративным конфликтам и что провоцирует их развитие? В чем особенности способов разрешения таких конфликтов и можно ли найти самый эффективный?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)