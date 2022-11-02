Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал активизировать работу в рамках ОДКБ. О проблемах в организации президент Беларуси говорил с ее генеральным секретарем Станиславом Засем, передает телеканал «МИР 24».

«Чтобы нас не называли там бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну, если кто-то не хочет работать, Господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать. И забить раз и навсегда этот железобетонный столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться, и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это», – заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в вопросы ОДКБ вмешиваются посторонние государства. Поэтому союзникам нужно держаться вместе, договариваться и не оставлять принятые решения на бумаге. В следующем году Беларусь председательствует в ОДКБ. Подготовку уже начали.

«Требование главы государства, оно традиционно простое и понятное. Приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые сейчас в повестке дня нашей организации», – сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Обсудили и темы предстоящего саммита ОДКБ. Среди вопросов – работа со СМИ, прогнозирование и реагирование на кризисные ситуации.