ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал активизировать работу в рамках ОДКБ

02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал активизировать работу в рамках ОДКБ. О проблемах в организации президент Беларуси говорил с ее генеральным секретарем Станиславом Засем, передает телеканал «МИР 24».

«Чтобы нас не называли там бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну, если кто-то не хочет работать, Господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать. И забить раз и навсегда этот железобетонный столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться, и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это», – заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в вопросы ОДКБ вмешиваются посторонние государства. Поэтому союзникам нужно держаться вместе, договариваться и не оставлять принятые решения на бумаге. В следующем году Беларусь председательствует в ОДКБ. Подготовку уже начали.

«Требование главы государства, оно традиционно простое и понятное. Приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые сейчас в повестке дня нашей организации», – сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Обсудили и темы предстоящего саммита ОДКБ. Среди вопросов – работа со СМИ, прогнозирование и реагирование на кризисные ситуации.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзникам нужно держаться вместе и не оставлять принятые решения на бумаге, подчеркнул белорусский лидер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: первые заморозки в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2022
Mir24.TV Belarus
02.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика