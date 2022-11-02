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Лукашенко призвал активизировать работу в рамках ОДКБ
02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал активизировать работу в рамках ОДКБ. О проблемах в организации президент Беларуси говорил с ее генеральным секретарем Станиславом Засем, передает телеканал «МИР 24».
По словам Лукашенко, в вопросы ОДКБ вмешиваются посторонние государства. Поэтому союзникам нужно держаться вместе, договариваться и не оставлять принятые решения на бумаге. В следующем году Беларусь председательствует в ОДКБ. Подготовку уже начали.
«Требование главы государства, оно традиционно простое и понятное. Приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые сейчас в повестке дня нашей организации», – сказал генеральный секретарь ОДКБ.
Обсудили и темы предстоящего саммита ОДКБ. Среди вопросов – работа со СМИ, прогнозирование и реагирование на кризисные ситуации.
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Союзникам нужно держаться вместе и не оставлять принятые решения на бумаге, подчеркнул белорусский лидер.
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