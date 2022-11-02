Погода в СНГ: дожди на севере Казахстана, тепло и солнечно в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичам ноябрь не устает напоминать, что на дворе осень. Сегодня в столице России переменная облачность, температура воздуха будет максимум плюс три. Ожидается дождь со снегом. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зонты и резиновые сапоги сегодня понадобятся жителям севера Казахстана. По прогнозам синоптиков, там пройдут дожди. Непогода пришла в Акмолинскую, Костанайскую, Западно-Казахстанскую области. В Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы комфортные плюс 16.

Горнолыжные курорты готовятся к новому сезону. С начала ноября вновь заработала канатная дорога. Технический осмотр оборудования проходит по графику каждую весну и осень. Специалисты тщательно проверили механизмы и опорные сооружения.

Беларусь

В Минске пасмурно. Сегодня лучше не забыть дома зонт: синоптики обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс девяти. Тех, кто не боится замерзнуть, Беловежская пуща приглашает в экологический фототур. Здесь можно увидеть и запечатлеть диких животных в естественной среде обитания: ланей, благородных оленей, а если повезет, то и короля белорусских лесов зубра.

Армения



Сегодня днем почти на всей территории Армении можно насладиться солнечным и теплым днем. В Ереване плюс 17, но уже ночью в предгорьях будет до минус двух, на севере, в Шираке, столбик термометра опустится до минус пяти.

Аграрии страны собрали почти весь урожай на полях. Остались только винные сорта винограда. Их оставляют на кустах до первых заморозков, чтобы ягоды стали еще более сладкими.