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Погода в СНГ: дожди на севере Казахстана, тепло и солнечно в Армении
02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москвичам ноябрь не устает напоминать, что на дворе осень. Сегодня в столице России переменная облачность, температура воздуха будет максимум плюс три. Ожидается дождь со снегом. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Зонты и
Горнолыжные курорты готовятся к новому сезону. С начала ноября вновь заработала канатная дорога. Технический осмотр оборудования проходит по графику каждую весну и осень. Специалисты тщательно проверили механизмы и опорные сооружения.
Беларусь
В Минске пасмурно. Сегодня лучше не забыть дома зонт: синоптики обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс девяти. Тех, кто не боится замерзнуть, Беловежская пуща приглашает в экологический фототур. Здесь можно увидеть и запечатлеть диких животных в естественной среде обитания: ланей, благородных оленей, а если повезет, то и короля белорусских лесов зубра.
Армения
Аграрии страны собрали почти весь урожай на полях. Остались только винные сорта винограда. Их оставляют на кустах до первых заморозков, чтобы ягоды стали еще более сладкими.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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