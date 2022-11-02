Историческое воссоединение: 83 года назад Западная Беларусь вернулась в состав СССР

Второго ноября 1939 года Западная Беларусь официально вернулась в состав БССР и Советского Союза. Для принятия решения была созвана внеочередная сессия Верховного совета, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
29-е октября 1939-го. Белосток. Народное собрание Западной Беларуси. В огромном зале – тысяча депутатов, правительство БССР и творческая интеллигенция. Принимают решение: помещичьи земли конфисковать, банки и крупную промышленность национализировать и вернуться в состав БССР и Советского Союза.
Это судьбоносное решение специальная полномочная комиссия передаст в Верховный совет СССР. Уже 4 ноября 1939-го газета «Известия» опубликует Закон за подписью Калинина. Ключевая фраза: «Просьбу удовлетворить».
18 лет «под Польшей» старожилы и сейчас называют темными временами. Рижский мирный договор, заключенный в 1921 году, лишил родины свыше четырех миллионов человек. Почти половина Западной Беларуси была отдана Польше. Об этих тяжелых годах вспоминает 94-летняя Валентина Самускевич.
«Хаты такие были дряхлые, полов у нас не было, а кровати были деревянные. Вместо матраца горошины были. Люди сеяли, молотили, а потом этот горох в койку засыпали», – рассказала жительница деревни Отминово Валентина Самускевич.
Договор обязывал польскую сторону уважать национальные и культурные интересы белорусского населения. Но вместо этого началось сокращение национальных театров, газет, школ. Росла безработица. Иметь хоть клочок земли считалось счастьем.
«Было положение непростым, потому что работы как таковой не было. То есть люди работали на своем хозяйстве. Что вырастили, с того и жили», – рассказал историк Михаил Михно.
Спустя 17 лет в Западной Беларуси не останется ни одной национальной школы. Ограничат и деятельность белорусских организаций – общественных, политических, религиозных.
«Был четкий тезис, который польские власти проводили – если ты католик, ты поляк. Все это внушалось всячески. Власти требовали, чтобы священник читал все проповеди на польском языке», – рассказал ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович.
Нападение Германии на Польшу в 1939-м развяжет Вторую мировую войну. Утром 17 сентября Красная армия перейдет советско-польскую границу на всем ее протяжении. В Западной Беларуси бойцов встретят хлебом-солью, а спустя месяц там примут решение вернуться в состав БССР.
После воссоединения на возвращенных территориях вновь открыли учебные, музейные и театральные учреждения. Ввели бесплатную медицинскую помощь. Начали реконструкцию старых и строительство новых предприятий.