Историческое воссоединение: 83 года назад Западная Беларусь вернулась в состав СССР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второго ноября 1939 года Западная Беларусь официально вернулась в состав БССР и Советского Союза. Для принятия решения была созвана внеочередная сессия Верховного совета, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

29-е октября 1939-го. Белосток. Народное собрание Западной Беларуси. В огромном зале – тысяча депутатов, правительство БССР и творческая интеллигенция. Принимают решение: помещичьи земли конфисковать, банки и крупную промышленность национализировать и вернуться в состав БССР и Советского Союза.



Это судьбоносное решение специальная полномочная комиссия передаст в Верховный совет СССР. Уже 4 ноября 1939-го газета «Известия» опубликует Закон за подписью Калинина. Ключевая фраза: «Просьбу удовлетворить».



18 лет «под Польшей» старожилы и сейчас называют темными временами. Рижский мирный договор, заключенный в 1921 году, лишил родины свыше четырех миллионов человек. Почти половина Западной Беларуси была отдана Польше. Об этих тяжелых годах вспоминает 94-летняя Валентина Самускевич.



«Хаты такие были дряхлые, полов у нас не было, а кровати были деревянные. Вместо матраца горошины были. Люди сеяли, молотили, а потом этот горох в койку засыпали», – рассказала жительница деревни Отминово Валентина Самускевич.



Договор обязывал польскую сторону уважать национальные и культурные интересы белорусского населения. Но вместо этого началось сокращение национальных театров, газет, школ. Росла безработица. Иметь хоть клочок земли считалось счастьем.