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Премьер-министр Беларуси раскритиковал чиновников за плохую организацию школьного питания

02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рацион белорусских школьников стал темой заседания правительства республики. Премьер-министр раскритиковал чиновников за плохую организацию школьного питания, передает «МИР 24».

По словам Романа Головченко, в столовых продолжают выявлять недовесы и нарушения технологий приготовления блюд. Нередко детям подают однообразную и холодную пищу. А меню не всегда соответствует вкусовым предпочтениям современных школьников.

«Вопрос разработки новых технологических карт для меню стоит сегодня достаточно актуально. Потому что предыдущий раз они обновлялись в 2015 году. Очевидно, что рецептуры требуют изменений. Но это никаким образом не повлияет на натуральные нормы. Если сказать простым языком, количество мясных продуктов, овощей, фруктов, соков будет неизменным, поменяется лишь форма – в каком блюде они будут представлены», – заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

В начале этого года уже корректировали нормы питания в школах. В рационе стало меньше сахара и соли, зато – больше овощей и фруктов. Всего горячее питание получают более миллиона школьников. Из них две трети обедают бесплатно.



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По словам Романа Головченко, в столовых продолжают выявлять недовесы и нарушения технологий приготовления блюд.
 
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