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Школьники посетили представительство МТРК «Мир» в Минске

02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках проекта Белорусского государственного университета школьники посетили представительство телерадикомпании «Мир» в Минске, передает корреспондент Янина Василевская.

Оказаться в коридорах телерадиокомпании мечтает каждый студент факультета журналистики. Школьники стали ими всего на неделю. Узнать все о работе диджея пришли на радио «МИР».

Эта студия – одна из лучших в Беларуси. Ведущих снимают шесть «умных» камер. Они сами формируют финальный вариант видео и монтируют трансляции. Шоу «Мировое утро» теперь и в эфире телеканала «МИР 24».

«Здесь очень хорошая техника, очень хорошее оснащение. Прекрасные рабочие зоны, очень комфортно и приятно работать. Работают очень добрые и позитивные люди, я бы могла сказать, что здесь работает буквально коллектив мечты», – рассказала участница проекта «Студент БГУ на неделю» Злата Горнак.

«Экскурсия – это прекрасная идея, чтобы очутиться в атмосфере работы, в атмосфере коллектива, и понять, действительно ли тебе нравится эта работа, действительно ли тебе хочется работать так, как здесь», – отметил участник проекта «Студент БГУ на неделю» Александр Ступаков.

Больше всего студентов «на неделю» заинтересовало эфирное закулисье. Заглянули к звукорежиссерам, видеоинженерам и корреспондентам. О телерадиокухне им рассказал ведущий радио «МИР» Кирилл Громов. Еще недавно он сам сидел не в студии, а на университетской скамье.

«Молодежь понимает друг друга с полуслова, и по возрасту мы не сильно с ними отличаемся, поэтому их же языком это все просто объяснить, чтобы каждый понял. Удивить ребят можно было только за счет самых ярких и смотрибельных мест нашей телерадиокомпании. Это телевизионная студия, студия радио, все отделы наших ведущих», – рассказал редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Беларуси Кирилл Громов.

Проект «Студент на неделю» придумали на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Так школьников привлекают в профессию. Став студентом, каждый может пройти практику в СМИ и найти будущее место работы.



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Теги: Минск
 
 
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Проект «Студент на неделю» придумали на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Так школьников привлекают в профессию.
 
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