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Школьники посетили представительство МТРК «Мир» в Минске
02.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В рамках проекта Белорусского государственного университета школьники посетили представительство телерадикомпании «Мир» в Минске, передает корреспондент Янина Василевская.
Оказаться в коридорах телерадиокомпании мечтает каждый студент факультета журналистики. Школьники стали ими всего на неделю. Узнать все о работе диджея пришли на радио «МИР».
Эта студия – одна из лучших в Беларуси. Ведущих снимают шесть «умных» камер. Они сами формируют финальный вариант видео и монтируют трансляции. Шоу «Мировое утро» теперь и в эфире телеканала «МИР 24».
Проект «Студент на неделю» придумали на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Так школьников привлекают в профессию. Став студентом, каждый может пройти практику в СМИ и найти будущее место работы.
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Проект «Студент на неделю» придумали на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Так школьников привлекают в профессию.
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