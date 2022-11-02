Белорусские стоматологи представили инновационные разработки на международном форуме в Минске

Необычный эксперимент – лечение кариеса на скорость – в присутствии сотни критиков. На выставке провели мастер-класс для студентов-стоматологов. Пока одни внимательно следили за процессом, другие оценивали разработки из девяти стран. Больше всех представила Беларусь.

Эта капа помогает сразу от двух проблем: храпа и остановки дыхания во сне. Выдвигается внутри винт и смещает нижнюю челюсть вперед. Дыхание спящего восстанавливается. Именно за эту разработку белорусские стоматологи получили золотую медаль в Санкт-Петербурге на международном конкурсе «Лучший инновационный проект». Импортные аппараты для насыщения легких кислородом – оборудование дорогое, ЛОР-операции не всегда показаны и эффективны. Капы же просто делать и применять.

Ученые и медики из Белорусского медуниверситета – единственные в стране, кто освоил и клеточные технологии. Их используют для лечения болезней пародонта. Например, когда есть опущение десны, и человек может лишиться зубов.

«Нами разработана технология использования стволовых клеток, или клеточных технологий, собственных клеток организма того же пациента, кем это и используется. Происходит забор жировой ткани», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Клетки выращивают на коллагеновой мембране или геле. Потом этим биотрансплантатом восстанавливают десну. Технология дешевле зарубежных. Так сохраняют даже те зубы, которые уже хотели удалять. На выставке обмениваются опытом и делятся своими наработками специалисты из Кореи, Китая, Японии, Турции, Израиля и стран СНГ.

«В России сейчас одним из главных моментов является импортозамещение. В России до 80% аналогов ведущих зарубежных материалов, инструментов производится. Наиболее развивающимися направлениями является имплантология, 3D-печать», – отметил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич.

Успешный медицинский тренд – симбиоз ученых и врачей сразу нескольких стран. Беларусь и Россия готовы вместе создавать стоматологические имплантаты, установки и работать над 3D-производством.

Международный стоматологический форум в Минске будет работать до 4 ноября.