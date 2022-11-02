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Бизнесу нужно успеть до 10 ноября: МАРТ определил порядок разработки перечня товаров, которые обязательно должны быть в продаже в магазинах
03.11.2022 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило порядок разработки перечня товаров, которые обязательно должны быть в продаже в торговых объектах. Соответствующее постановлением МАРТ от 25 октября 2022 года № 68 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. No 74» уже
В документе говорится о том, что «товары, обязательные к наличию для реализации в торговом объекте, определяются в зависимости от вида и типа (при наличии) торгового объекта, размера его торговой площади (при наличии), специализации».
До 10 ноября 2022 года субъекты торговли обязаны разработать, утвердить и согласовать перечини с местными исполнительными органами власти.
Обязанность прописана пунктом 13 постановления № 713, а процедура согласования определена
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Бизнесу нужно успеть до 10 ноября: МАРТ определил порядок разработки перечня товаров, которые обязательно должны быть в продаже в магазинах
Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило порядок разработки перечня товаров, которые обязательно должны быть в продаже в торговых...
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