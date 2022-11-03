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Детсад с компьютерным классом открыт в Минске

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мини-стадион, площадка для изучения ПДД и компьютерный класс: в Минске после реконструкции открыли детский сад. Подробнее – корреспондент телеканал «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Ольга Стрельская здесь заместитель заведующей, а когда-то вместе с другими детьми играла в песочнице. Это ее родной детский сад. После реконструкции с трудом узнала эти стены.

«Теперь у деток и игровые помещения отдельно, и уютная прекрасная спальня, и помещения для приема деток в детский сад, в группу, есть кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога. Детский сад изменился до такой неузнаваемости, что, если вспоминать детские и теперешние времена, они абсолютно разные», –сказала заместитель заведующего по основной деятельности детского сада №242 Минска Ольга Стрельская.

В новом саду малыши не заскучают. Спортом займутся в тренажерном зале, новыми технологиями – в компьютерном классе. А на тематической площадке узнают о правилах дорожного движения. За безопасность детей отвечают воспитатели и система наблюдения.

«Особое внимание в учреждении образовании уделяется безопасности детей. Поэтому на входных калитках установлена система безопасности, домофоны. По периметру детского сада имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация», – рассказала заведующий детского сада №242 Минска Ольга Дедович.

Всего в Минске 463 детских сада, которые посещают более 80 тысяч детей. Это почти 99% всех малышей столицы. Если родители хотят перевести ребенка в другой детский сад, место найдут каждому, уверяют в комитете по образованию.

«В целом нехватки мест в городе Минске нет. Любой родитель, даже если он не определил ребенка к 1 сентября, может получить место в учреждении дошкольного образования», – сказала главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич.

До конца года в Минске откроют еще четыре детских сада, которые смогут принять 850 дошкольников.

Новые объекты, включая детские сады, спортивные площадки, поликлиники и больницы, открывают в республике накануне государственного праздника 7 Ноября.



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Теги: Минск
 
 
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До конца года в белорусской столице откроют еще четыре детских сада.
 
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