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Погода в СНГ: дожди и снегопады в Казахстане, тепло и без осадков в Беларуси

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, преимущественно без осадков и температура от нуля до плюс 2 будет сегодня в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – где-то еще достаточно тепло и светит солнце, а в некоторых странах метель и заморозки, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан атакует циклон. На страну обрушились дожди и снегопады. Ночью в северных частях мороз до минус трех. Днем по стране около плюс 10, дует сильный ветер.

Из-за сильных порывов на водохранилище в Конаеве массово погибли мальки. За день до этого местное предприятие проводило зарыбление водоема. Выпустили больше 30 тысяч мальков, которые не пережили шторм. На берег выбросило около 400 килограммов молодняка.

Кыргызстан

Осеннее солнце все еще радует жителей Бишкека. Несмотря на то что всю ночь шел дождь, утром небо прояснилось, температура воздуха в столице плюс 10 градусов. Осадки идут и в Иссык-Кульской области.

Местных жителей и туристов это не расстраивает. После дождей в этой области очень красивые закаты. Пользователи соцсетей запечатлели один из них. Солнце садится над озером Иссык-Куль, освещая теплым светом верхушки гор и само озеро. Небо выглядит так, будто его раскрасили акварельными красками.

Армения

Синоптики Армении предупреждают о похолодании. В республику пришли арктические потоки. В четверг в Ереване плюс 18, но уже в ближайшее время столбики термометров покажут чуть выше десяти. Это время сезонной ОРВИ. Чтобы предотвратить всплеск заболеваний, в республике уже началась вакцинация. Прививку от гриппа уже сделали более трех тысяч человек.

Беларусь

В Минске комфортные плюс 10, без осадков. Но это редкий случай. В этом году осень в Беларуси «капризная», с переменчивой погодой, по ночам все чаще подмораживает. Это мешает аграриям. Так, в Пинском районе убирают крупноплодную клюкву. Работают на предприятии без выходных, чтобы успеть до начала дождей и сильных холодов. Местная плантация – крупнейшая в Европе, около 80 гектаров. Ягоды растут в «чеках», их заполняют водой. С помощью специальной техники с мотовилами клюкву обмолачивают.



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Теги: Минск
 
 
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