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Погода в СНГ: дожди и снегопады в Казахстане, тепло и без осадков в Беларуси
03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, преимущественно без осадков и температура от нуля до плюс 2 будет сегодня в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – где-то еще достаточно тепло и светит солнце, а в некоторых странах метель и заморозки, сообщают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстан атакует циклон. На страну обрушились дожди и снегопады. Ночью в северных частях мороз до минус трех. Днем по стране около плюс 10, дует сильный ветер.
Местных жителей и туристов это не расстраивает. После дождей в этой области очень красивые закаты. Пользователи соцсетей запечатлели один из них. Солнце садится над озером Иссык-Куль, освещая теплым светом верхушки гор и само озеро. Небо выглядит так, будто его раскрасили акварельными красками.
Армения
Синоптики Армении предупреждают о похолодании. В республику пришли арктические потоки. В четверг в Ереване плюс 18, но уже в ближайшее время столбики термометров покажут чуть выше десяти. Это время сезонной ОРВИ. Чтобы предотвратить всплеск заболеваний, в республике уже началась вакцинация. Прививку от гриппа уже сделали более трех тысяч человек.
В Минске комфортные плюс 10, без осадков. Но это редкий случай. В этом году осень в Беларуси «капризная», с переменчивой погодой, по ночам все чаще подмораживает. Это мешает аграриям. Так, в Пинском районе убирают
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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