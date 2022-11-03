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Лукашенко: Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью может побить рекорд

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полмиллиарда не предел. Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью может побить прошлогодний рекорд. Такую уверенность выразил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Донского региона Василием Голубевым, передает «МИР 24».

Повысить экономические показатели удалось за счет переориентации производственных цепочек, товарных и транспортных потоков в условиях ограничений Запада. Беларусь и Ростовская область делают ставку на совместное развитие сельского хозяйства и ключевых отраслей промышленности. Александр Лукашенко видит перспективы в сфере агропромышленного комплекса. А главные инструменты для взаимодействия – импортозамещение и производственная кооперация.

«Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой мы постоянно говорим, а схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону. Когда после февраля этого года «Ростсельмаш» ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо, поддержав ваше производство необходимыми узлами и комплектующими. Убежден, что здесь есть и более серьезные перспективы по развитию кооперации», – отметил Лукашенко.

В предыдущий раз делегация Ростовской области посещала Беларусь пять лет назад. Тогда разработали «дорожную карту» и договорились сотрудничать по многим направлениям. Сегодня подвели итоги – динамика совместной работы положительная. Но есть к чему стремиться.

«Мы увидели то, что мы далеко не все сделали. Например, думаю, что наших белорусских партнеров, наших братьев и друзей интересует возможность развития экспортных поставок. Как известно, Азово-Черноморский бассейн, наши порты в Азове, Таганроге, Ростове – это тема, которая требует постоянного сопровождения», – сказал Голубев.

Во время визита в Беларусь делегация Ростовской области посетила местные предприятия и подписала ряд документов о сотрудничестве.



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Такую уверенность президент Беларуси выразил на встрече с губернатором Донского региона Василием Голубевым.
 
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