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Премьер-министр вручил белорусам госнаграды

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отметили 65 отличников профессии. Указ о государственных наградах подписал президент, а вручил медали премьер-министр Роман Головченко.

На торжество съехались профессионалы со всей страны. Большинство – аграрии. В этом году у них богатый урожай зерновых. За развитие предприятий в непростых условиях отметили и промышленников. А за творческие успехи – работников культуры и искусства, ученых. Все ушли с наградами либо за «За трудовые заслуги», либо с медалями Франциска Скорины.

«40 лет проработала в сельском хозяйстве. Работала зоотехником-селекционером. Всю жизнь в одном хозяйстве, всю жизнь на одной должности. Непривычно оказаться в такой атмосфере: мы все дома, возле ферм, а тут Минск», – делится зоотехник-селекционер сельскохозяйственного предприятия Ирина Марук.

«Меня наградили медалью Франциска Скорины. Мы многие годы занимались работой над энциклопедией. Мы единственные из государств мира, кто имеет такое издание на родном языке, как ветеринарная энциклопедия», – говорит заведующий кафедрой Витебской госакадемии ветеринарной медицины Антон Ятусевич.

Государственные награды лучшим в профессии белорусам традиционно вручают несколько раз в году.

Напомним, ранее орденом Франциска Скорины был награжден председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин.



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Теги: Минск
 
 
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На торжество съехались профессионалы со всей страны. Большинство – аграрии.
 
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