Для людей и планеты: в ноябре в Минске пройдет Форум ответственного бизнеса

Источник материала: ProBusiness





24 ноября в Минске пройдет Форум ответственного бизнеса , на котором представители белорусских компаний поделятся опытом реализации проектов в сфере устойчивого развития. Участники расскажут о практиках в области экологии, благотворительности, волонтерства, поддержки местных сообществ, отдельных уязвимых слоев населения и многих других проектах, которые делают Беларусь лучше. Организатором Форума выступает Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси, крупнейшая в мире инициатива, которая объединяет ответственный бизнес на пути к корпоративной устойчивости. Генеральный партнер мероприятия — Беларусбанк.

О чем мероприятие

В формате двух панелей, People (Люди) и Planet (Земля), около 20-ти крупных компаний в лице топ-менеджеров и специалистов по КСО расскажут о своих достижениях в области социальной ответственности, представят результаты проектов последних лет.

Своим опытом, конкретными цифрами и механиками поделятся Беларусбанк, МТС, Сбер Банк, Betera, «Аливария», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», сеть гипермаркетов Green, «Унифлекс», Volkswagen в Беларуси и другие компании. Таким образом, белорусский бизнес продемонстрирует, какой вклад в социальную и экологическую повестку вносят предприниматели.

В первой части мероприятия пройдет панельная дискуссия “Корпоративная устойчивость и социальная ответственность: тактика и стратегия”. Тренды и вызовы, необходимость развития корпоративной устойчивости обсудят представители государственных ведомств, международных организаций, консалтинговых компаний, академического сообщества. В дискуссии также примет участие Юрий Благов, кандидат экономических наук, директор Центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента (г. Санкт-Петербург).

— Цель Форума ответственного бизнеса — собрать на одной площадке единомышленников, руководителей и специалистов белорусских компаний, которые глубоко осознают важность устойчивого развития, включают этот фактор в свою стратегию и готовы делиться успешными практиками с коллегами, — объяснил директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси Максим Подберезкин.

На Форуме «Аливария», партнер мероприятия, представит необычную инсталляцию, посвященную экологической тематике. Объект будет символизировать проблему загрязнения окружающей среды мусорными отходами. А у участников конференции будет возможность наблюдать за тем, как меняется инсталляция на протяжении мероприятия.

Для кого мероприятие

Форум ответственного бизнеса будет полезен представителям компаний любой формы собственности, некоммерческих организаций, проектов и инициатив для углубления знаний о практических подходах к социальной ответственности. От топ-менеджеров до специалистов в области маркетинга, HR, PR, и КСО — Форум зовет всех, кто готов включать ESG-факторы в свои бизнес-процессы.

Кроме того, Форум — полезное событие с точки зрения нетворкинга, расширения связей, поиска партнеров и вовлеченных коллег.

В 2018-м и 2019-м годах мероприятие проходило под брендом Публичных слушаний социально ответственных компаний. В этом году организаторы провели ребрендинг, создав айдентику, расширив концепцию, формат и содержательную часть мероприятия.

Как стать слушателем Форума ответственного бизнеса