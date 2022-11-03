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Для людей и планеты: в ноябре в Минске пройдет Форум ответственного бизнеса

03.11.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Для людей и планеты: в ноябре в Минске пройдет Форум ответственного бизнеса

24 ноября в Минске пройдет Форум ответственного бизнеса, на котором представители белорусских компаний поделятся опытом реализации проектов в сфере устойчивого развития. Участники расскажут о практиках в области экологии, благотворительности, волонтерства, поддержки местных сообществ, отдельных уязвимых слоев населения и многих других проектах, которые делают Беларусь лучше. Организатором Форума выступает Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси, крупнейшая в мире инициатива, которая объединяет ответственный бизнес на пути к корпоративной устойчивости. Генеральный партнер мероприятия Беларусбанк.

О чем мероприятие

В формате двух панелей, People (Люди) и Planet (Земля), около 20-ти крупных компаний в лице топ-менеджеров и специалистов по КСО  расскажут о своих достижениях в области социальной ответственности, представят результаты проектов последних лет.

Своим опытом, конкретными цифрами и механиками поделятся  Беларусбанк, МТС, Сбер Банк,  Betera, «Аливария», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», сеть гипермаркетов Green, «Унифлекс», Volkswagen в Беларуси и другие компании. Таким образом, белорусский бизнес продемонстрирует, какой вклад в социальную и экологическую повестку вносят  предприниматели.

В первой части мероприятия пройдет панельная дискуссия “Корпоративная устойчивость и социальная ответственность: тактика и стратегия”. Тренды и вызовы, необходимость развития корпоративной устойчивости  обсудят представители государственных  ведомств, международных организаций, консалтинговых компаний, академического сообщества. В дискуссии также примет участие Юрий Благов, кандидат экономических наук, директор Центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента (г. Санкт-Петербург).

Цель Форума ответственного бизнеса собрать на одной площадке единомышленников, руководителей и специалистов белорусских компаний, которые глубоко осознают важность устойчивого развития, включают этот фактор в свою стратегию и готовы делиться успешными практиками с коллегами, объяснил директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси Максим Подберезкин.

На Форуме «Аливария», партнер мероприятия, представит необычную инсталляцию, посвященную экологической тематике. Объект будет символизировать проблему загрязнения окружающей среды мусорными отходами. А у участников конференции будет возможность наблюдать за тем, как меняется инсталляция на протяжении мероприятия.

Для кого мероприятие

Форум ответственного бизнеса будет полезен представителям компаний любой формы собственности, некоммерческих организаций, проектов и инициатив для углубления знаний о практических подходах к социальной ответственности. От топ-менеджеров до специалистов в области маркетинга, HR, PR, и КСО  — Форум зовет всех, кто готов включать ESG-факторы в свои бизнес-процессы.

Кроме того, Форум — полезное событие с точки зрения нетворкинга, расширения связей, поиска партнеров и вовлеченных коллег.

В 2018-м и 2019-м годах мероприятие проходило под брендом Публичных слушаний социально ответственных компаний. В этом году организаторы провели ребрендинг, создав айдентику, расширив концепцию, формат и содержательную часть мероприятия.

Как стать слушателем Форума ответственного бизнеса

Мероприятие бесплатное и пройдет в Renaissance Minsk Hotel 24 ноября с 11.00 до 18.30. Для офлайн-присутствия обязательна предварительная регистрация. Принять участие также можно в дистанционном формате. Чтобы выбрать предпочитаемый формат участия и зарегистрироваться, нужно заполнить  форму регистрации на сайте Форума.

 
Теги: Минск
 
 
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