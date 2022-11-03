Сотрудники МТРК «Мир» из Минска примут участие в соревнованиях по колке дров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

И сюжеты снимут, и баню растопят. Сотрудники телерадиокомпании «Мир» из Минска тренируются перед чемпионатом по колке дров. Соревнования пройдут среди работников всех белорусских СМИ. Мастер-класс журналистам дали лучшие дровосеки страны. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Вместо пилочки для ногтей – бензопила. От работы 20-летней Юлии Иващенко щепки летят. Она с легкостью срезает сучья с бревен и колет дрова. Необычным спортом девушка увлеклась еще во время учебы в колледже.

«Адреналин, шум, когда заводится пила, и ты надеваешь наушники, это какой-то свои мир открывается, ты не слышишь вокруг ничего и отвлекаешься», – рассказала мастер леса Юлия Иващенко.

В учебном центре девушка тренируется часами. Готовится к соревнованиям. Уже не раз брала медали на международных турнирах. Но самое сложное для нее – спилить дерево. Тут и сила нужна, и математические расчеты.

«Ты работаешь с деревом, которое выше тебя в раза три-четыре. Если ошибиться, то может быть несчастный случай, бывали такие. Дерево может пойти в обратную сторону, не в ту, в которую валишь, может соскочить, бывает пилишь-пилишь, не ожидаешь, а оно соскочило. Бывает, пила застрянет», – поделилась Юлия Иващенко.

Сотрудники телерадиокомпании «Мир» получили от Юлии мастер-класс. Журналисты тренируются перед соревнованиями по колке дров среди работников прессы. В команде – корреспондент Галина Пузына.

«Я никогда не рубила дрова. Думаю, что шансов очень мало», – поделилась редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Галина Пузына.

Но есть в команде «Мира» и кольщики посильнее. У мужчин многолетний опыт – на даче перед растопкой бани. Корреспондент Руслан Турков с заданием справляется за несколько секунд.

«У меня у родителей есть баня, и вот тоже привезли дровишек. Вообще, я считаю, что людям творческим такая разгрузка, физическая работа помогает и голове, и мыслям», – рассказал редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Руслан Турков.

Колун и топор – главные инструменты для победы. А еще нужны меткость и сила. В соревнованиях десятки правил и нюансов.



«Ширина полена должна быть не более 10 сантиметров. Если ширина более 10 сантиметров, начисляются штрафные баллы, штрафные секунды. Из города все люди, поэтому я думаю, что все будут на равных», – рассказал начальник лесхоза по охране труда Виталий Першин.



Турнир по колке дров среди журналистов в стране проведут впервые. Так работники СМИ решили поддержать челлендж от президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства в сентябре выложил в соцсети видео, где он заготавливает дрова на зиму. Предложил поделиться этим топливом и с Европой.

В каком белорусском СМИ самые сильные и ловкие кольщики дров, станет известно 7 ноября.