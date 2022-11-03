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Сотрудники МТРК «Мир» из Минска примут участие в соревнованиях по колке дров
03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
И сюжеты снимут, и баню растопят. Сотрудники телерадиокомпании «Мир» из Минска тренируются перед чемпионатом по колке дров. Соревнования пройдут среди работников всех белорусских СМИ. Мастер-класс журналистам дали лучшие дровосеки страны. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Вместо пилочки для ногтей – бензопила. От работы 20-летней Юлии Иващенко щепки летят. Она с легкостью срезает сучья с бревен и колет дрова. Необычным спортом девушка увлеклась еще во время учебы в колледже.
В учебном центре девушка тренируется часами. Готовится к соревнованиям. Уже не раз брала медали на международных турнирах. Но самое сложное для нее – спилить дерево. Тут и сила нужна, и математические расчеты.
Сотрудники телерадиокомпании «Мир» получили от Юлии мастер-класс. Журналисты тренируются перед соревнованиями по колке дров среди работников прессы. В команде – корреспондент Галина Пузына.
«Я никогда не рубила дрова. Думаю, что шансов очень мало», – поделилась редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Галина Пузына.
Но есть в команде «Мира» и кольщики посильнее. У мужчин многолетний опыт – на даче перед растопкой бани. Корреспондент Руслан Турков с заданием справляется за несколько секунд.
Колун и топор – главные инструменты для победы. А еще нужны меткость и сила. В соревнованиях десятки правил и нюансов.
В каком белорусском СМИ самые сильные и ловкие кольщики дров, станет известно 7 ноября.
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Чемпионат пройдет среди работников всех белорусских СМИ. Мастер-класс журналистам дали лучшие дровосеки страны.
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