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Лукашенко призвал Ростовскую область создавать общие производства

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полмиллиарда не предел. Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью может побить прошлогодний рекорд. В этом уверен президент Александр Лукашенко. Он встретился с губернатором российского региона Василием Голубевым. Говорили о том, как развивать сообща сельское хозяйство и ключевые отрасли промышленности, передает «МИР 24».

«Белорусская сторона готова поделиться любым накопленным опытом. Он у нас есть. Если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, как в Ростовской области, мы вообще бы в шоколаде были. Но господь нам не дал таких возможностей. Тем не менее, приспосабливаясь к той ситуации, которая у нас складывается, климат меняется, я не исключаю, что скоро мы придем к такой же схеме возделывания сельскохозяйственной продукции, как у вас в Ростовской области. И нам ваш опыт сегодня очень нужен и полезен», – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал взглянуть на взаимодействие по-новому. Перспективы белорусский лидер видит в создании общих производств. А партнеры предложили развивать экспортные поставки через порты региона. Они откроют белорусскому бизнесу путь на юг. Теперь осталось решить технические нюансы.

Во время визита в Беларусь делегация Ростовской области также посетила местные предприятия и подписала ряд документов о сотрудничестве.



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Президент Беларуси встретился с губернатором российского региона Василием Голубевым.
 
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