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Лукашенко призвал Ростовскую область создавать общие производства
03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полмиллиарда не предел.
Президент Беларуси призвал взглянуть на взаимодействие по-новому. Перспективы белорусский лидер видит в создании общих производств. А партнеры предложили развивать экспортные поставки через порты региона. Они откроют белорусскому бизнесу путь на юг. Теперь осталось решить технические нюансы.
Во время визита в Беларусь делегация Ростовской области также посетила местные предприятия и подписала ряд документов о сотрудничестве.
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Президент Беларуси встретился с губернатором российского региона Василием Голубевым.
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