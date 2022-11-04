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Итоги общественного обсуждения законопроектов подвели в Беларуси

04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятьсот тридцать предложений и откликов. В Беларуси подвели итоги общественного обсуждения двух законопроектов: о Всебелорусском народном собрании и об изменении Избирательного кодекса.

«Люди вносили предложения по всем позициям законопроектов. Больше всего было по Всебелорусскому народному собранию. Предложения касались порядка его формирования, компетенций, руководящих органов. Очень много обсуждали вопросов, кто такие делегаты, как они формируются, как будет участвовать гражданское общество в формировании Всебелорусского народного собрания с учетом норм, которые вошли в проект закона», – отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.

Предложения поступали в виде сообщений на правовом форуме. Также эксперты, политологи, представители общественных организаций встречались с трудовыми коллективами и студентами. Последние проявили себя особенно активно. Обсуждение продолжалось с 24 октября по 2 ноября.



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Больше всего предложений от граждан касалось Всебелорусского народного собрания.
 
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