Лукашенко отметил начало нового этапа в белорусско-китайском экономическом взаимодействии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направил обращение участникам V Китайской международной выставки импорта в Шанхае. Президент Беларуси назвал форум самым востребованным форматом взаимодействия, передает телеканал «МИР 24».

«Беларусь готова к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли. Готовы продолжить тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов. Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, «железными братьями», мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики», – отметил президент Беларуси.

В шанхайской выставке участвуют два десятка белорусских производителей. Представлены новейшие разработки – от продуктов питания до космических технологий.

Один из значимых белорусско-китайских проектов находится недалеко от Минска – это индустриальный парк «Великий камень». В республике рассчитывают и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям.