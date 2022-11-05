Новую поликлинику открыли в Минске ко Дню Октябрьской революции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современное оборудование, высокотехнологичные лаборатории и штат молодых специалистов. В Минске открыли новую поликлинику. Ее пациенты – жители одного из самых густонаселенных районов города. В сутки медучреждение сможет принимать около тысячи человек, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Новая операционная и пустой кабинет для приемов. Хирург-травматолог Владислав Босько только обустраивается на рабочем месте и готовится к приему пациентов. Он молодой специалист. Говорит, место работы не первое, но самое комфортное.

«У нас была проблема, что травматологическое отделение находилось на базе второй больницы, а в 15-й поликлинике не было своего травматолога. Теперь мы вместе можем принимать травма-хирургический профиль здесь, в одном месте. У нас появилась своя операционная», – рассказал врач-хирург травма-хирургического отделения поликлиники №15 Минска Владислав Босько.

В новой поликлинике работают молодые кадры. Сразу после университетской скамьи туда пришли 20 врачей. Всего в штате более 70 специалистов. Для них и пациентов есть новое оборудование. И рентген, и УЗИ сделают, и стоматологическую помощь окажут.

«На наших площадях этаж теперь занимает отделение медицинской реабилитации с физиотерапией и водолечение. Это очень важно для пожилых людей в том числе. Оборудование позволит нам внедрить новые методики лечения и расширит наши возможности. Самое главное, мы сможем больше заболеваний диагностировать на амбулаторно-поликлиническом этапе», – говорит главный врач поликлиники № 15 Минска Тамара Кручинина.

Поликлинику открыли в густонаселенном районе столицы. Там строят дома, появляются новые жители. Старого медучреждения не хватало. В очередях стояли часами. Новое здание решит проблему. Врачи смогут обслуживать более 40 тысяч жителей района.

«Прирастает новыми домами наш город. Надо увеличивать и количество медицинских учреждений. Это надо делать так, чтобы это было эффективно, чтобы была целесообразность. Где-то строим новые, где-то реконструируем уже существующие, где-то приходится закрывать объекты», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Открывали новое медучреждение торжественно – с шарами, музыкой и красной лентой. Подарок горожанам сделали ко Дню Октябрьской революции. В Беларуси это уже стало традицией. В этом году только в Минске к 7 ноября заработало девять социальных объектов. Это медучреждения и детские сады.