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Лукашенко оценил инновационное агропромышленное производство в Минской области
04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Круче, чем космос – так Александр Лукашенко оценил высокотехнологичное агропромышленное производство в Минской области. В преддверии годовщины Октябрьской революции президент торжественно открыл предприятие, передает телеканал «МИР 24».
Здесь уже производят корма для животных, а также аминокислоты и другие пищевые добавки из зерна. В планах наладить выпуск витаминов. В корпорацию входят несколько заводов. Оснащение современное, а местным разработкам нет аналогов в мире. В тестовом режиме предприятие работает с прошлого года. Этим летом стало постепенно выходить на полную мощность. Местная продукция и для собственных нужд, и на экспорт. Основной рынок – Россия.
В этом году выручка от продаж уже превысила 100 миллионов долларов. Корпорацию создали совместно с китайскими партнерами.
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Президент Беларуси открыл предприятие в преддверии годовщины Октябрьской революции.
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