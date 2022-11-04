Лукашенко оценил инновационное агропромышленное производство в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Круче, чем космос – так Александр Лукашенко оценил высокотехнологичное агропромышленное производство в Минской области. В преддверии годовщины Октябрьской революции президент торжественно открыл предприятие, передает телеканал «МИР 24».

Здесь уже производят корма для животных, а также аминокислоты и другие пищевые добавки из зерна. В планах наладить выпуск витаминов. В корпорацию входят несколько заводов. Оснащение современное, а местным разработкам нет аналогов в мире. В тестовом режиме предприятие работает с прошлого года. Этим летом стало постепенно выходить на полную мощность. Местная продукция и для собственных нужд, и на экспорт. Основной рынок – Россия.

«Исторический день сегодня. Наша страна и народ получил прекрасный подарок. Подарок, который мы сделали своими руками и своим умом. В республике создана Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, аналогов которой нет ни в Европе, ни на постсоветском пространстве. Мы говорим, что зерно в нынешних условиях – это новое мировое золото. А то, что производит наша корпорация, без преувеличения настоящий ограненный бриллиант», – сказал Лукашенко.

В этом году выручка от продаж уже превысила 100 миллионов долларов. Корпорацию создали совместно с китайскими партнерами.