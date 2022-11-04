Российский этнографический музей показал в Минске украшения народов Евразии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский этнографический музей представил традиционные украшения народов Евразии XVII-ХХ веков на выставке «Шкатулка драгоценностей» в Национальном художественном музее в Минске, говорится на сайте Министерства культуры России.

Всего в экспозицию вошли более 250 украшений, представляющие славянские народы Европейской части России, народы Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Как отмечается в публикации Минкультуры, украшения в культуре разных народов могли указывать на пол и возраст человека, отражать его семейное и общественное положение, а также служили оберегом.

Выставка в Национальном художественном музее продлится до 11 ноября.