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Российский этнографический музей показал в Минске украшения народов Евразии
04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский этнографический музей представил традиционные украшения народов Евразии XVII-ХХ веков на выставке «Шкатулка драгоценностей» в Национальном художественном музее в Минске, говорится на сайте Министерства культуры России.
Всего в экспозицию вошли более 250 украшений, представляющие славянские народы Европейской части России, народы Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечается в публикации Минкультуры, украшения в культуре разных народов могли указывать на пол и возраст человека, отражать его семейное и общественное положение, а также служили оберегом.
Выставка в Национальном художественном музее продлится до 11 ноября.
Ранее в Государственном музее Востока в Москве
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Всего в экспозицию вошли более 250 украшений, представляющие славянские народы.
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