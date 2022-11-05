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В Минске стартовал международный кинофестиваль «Листопад»
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал 28-й Международный
Вечерние платья и смокинги. Столичный кинотеатр «Москва» сегодня принимает звезд состоявшихся и будущих. Слоган нынешнего международного кинофестиваля «Листопад» – «Истинные ценности».
«83 конкурсных фильма отобрано. Из них 11 игровое кино. Очень приятно, что более 50 картин это анимация. То есть для наших самых маленьких для детей, для подростков. И для взрослых анимация тоже интересна», – заявила вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко.
«В основной программе 12 фильмов из 11 стран. В этом году представлены работы авторов практически со всех континентов – Аргентина и Армения, Босния и Герцеговина, Италия, Россия, Сербия и США, Узбекистан, Швейцария, Япония. Жизнь как она есть», – рассказал журналист представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Игорь Бышнев.
«Направлять, консультировать, учить, да. А они должны, чтобы огонь из-под копыт! Они должны рвать, искать. Есть такие», – отметил Гостюхин.
Фильмы кинофестиваля из СНГ, Европы, Америки покажут не только в Минске, но и в регионах. А это 30 городов страны. И обязательно в Орше, которая в этом году стала культурной столицей Беларуси. К слову, туда собирается и почетная гостья фестиваля – знаменитая актриса Наталья Варлей.
«В первую очередь встретиться с друзьями из Беларуси, встретиться с городом, который я очень люблю. С Беларусью, которую я тоже очень люблю. Много раз здесь бывала и снималась здесь, со спектаклями приезжала, с творческими встречами. У меня здесь много друзей. И просто я люблю вот эту атмосферу покоя и доброты», – рассказала заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.
В течение недели в белорусских кинотеатрах будут показывать игровые, документальные, детские и молодежные фильмы – всего около 90 кинолент.
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Фильмы кинофестиваля из СНГ, Европы, Америки покажут не только в Минске, но и в регионах.
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