В Минске стартовал международный кинофестиваль «Листопад»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал 28-й Международный кинофестиваль «Листопад» . В программе – игровое и неигровое, а также анимационное и детское кино. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Вечерние платья и смокинги. Столичный кинотеатр «Москва» сегодня принимает звезд состоявшихся и будущих. Слоган нынешнего международного кинофестиваля «Листопад» – «Истинные ценности».

«83 конкурсных фильма отобрано. Из них 11 игровое кино. Очень приятно, что более 50 картин это анимация. То есть для наших самых маленьких для детей, для подростков. И для взрослых анимация тоже интересна», – заявила вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко.



В составе жюри режиссеры, кинокритики, актеры. Среди них и наш коллега – ученый, биолог, журналист Игорь Бышнев. Бессменный автор программы о животных «Все как у людей» . Правда, добраться до площадки кинофорума Игорь еще не успел, находится на съемках в лесу. Но о своем любимом документальном кино слово замолвил.

«В основной программе 12 фильмов из 11 стран. В этом году представлены работы авторов практически со всех континентов – Аргентина и Армения, Босния и Герцеговина, Италия, Россия, Сербия и США, Узбекистан, Швейцария, Япония. Жизнь как она есть», – рассказал журналист представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Игорь Бышнев.



Передавать опыт и никогда не забывать о том, что таланту нужно помогать. Так, о молодых режиссерах и актерах отозвался народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

«Направлять, консультировать, учить, да. А они должны, чтобы огонь из-под копыт! Они должны рвать, искать. Есть такие», – отметил Гостюхин.

Фильмы кинофестиваля из СНГ, Европы, Америки покажут не только в Минске, но и в регионах. А это 30 городов страны. И обязательно в Орше, которая в этом году стала культурной столицей Беларуси. К слову, туда собирается и почетная гостья фестиваля – знаменитая актриса Наталья Варлей.

«В первую очередь встретиться с друзьями из Беларуси, встретиться с городом, который я очень люблю. С Беларусью, которую я тоже очень люблю. Много раз здесь бывала и снималась здесь, со спектаклями приезжала, с творческими встречами. У меня здесь много друзей. И просто я люблю вот эту атмосферу покоя и доброты», – рассказала заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.



Нынешний «Листопад» стал рекордным по количеству заявок. Свои работы на суд жюри представили 89 стран. Из нового – в конкурсной программе примут участие и мультипликационные фильмы. Еще одна новинка – светодиодные экраны, установленные прямо у входа в кинотеатр «Москва». Теперь зрители в режиме реального времени могут наблюдать за церемонией открытия фестиваля.

В течение недели в белорусских кинотеатрах будут показывать игровые, документальные, детские и молодежные фильмы – всего около 90 кинолент.