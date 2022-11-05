Лукашенко: Реализация прорывных проектов поднимет Беларусь на новый уровень

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Круче, чем космос – так президент Беларуси Александр Лукашенко оценил высокотехнологичное агропромышленное производство в Минской области. Глава государства открыл предприятие, пообщался с коллективом и рассказал о своей мечте, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Зерно пшеницы здесь превращается в аминокислоту, например, триптофан. И дорожает минимум в 40 раз. Завод только вышел на полную мощность, а уже продал продукции на 100 миллионов долларов. Корма для животных, пищевые добавки больше 50 видов. Это новые возможности для сельхозотрасли.

«У тебя еще одна задача на будущий год – произвести в достаточном количестве зерна для государственных нужд, плюс 700 тысяч. В общем, два миллиона тонн вместе с госзаказом. Это наше будущее. Наши космонавты, даже больше. В космос мы слетаем, это не проблема. А вот это создать – это чудо», – сказал глава государства.

Создали корпорацию буквально в чистом поле всего за три года. На одной стройке трудились белорусские и китайские специалисты. Но чуда могло и не случиться, уверен Александр Лукашенко. Работы пришлись на самый разгар пандемии.

«Да, не остановили свое производство. Поэтому сегодня, ко Дню Октябрьской революции, у нас десятки новостроек. Одну из них открываем. Начиная от детских садиков и заканчивая космическими проектами мы к 7 Ноября открываем. Это последствие того, что мы тогда не закрылись», – отметил белорусский лидер.

Президенту рассказали о тонкостях производства и показали новинку – корма для рыб. Это особенно востребованный продукт за рубежом. Подходит и для элитных видов. Лукашенко уверен: осетра, например, можно и в Беларуси разводить. Тем более, кормить теперь есть чем.

«Сядьте и подумайте, что мы можем производить здесь, какую рыбу. Корм есть. Ваше задание на зиму. Это хорошее направление», – поставил еще одну задачу президент.

Завод белорусско-китайский. Предприятию передали и убыточные сельхозпредприятия в районе. В результате растет не только прибыль компании, но и число сотрудников. За год зарплаты увеличились вдвое.

«Это нам пример, как надо работать. Возьми – списывай с него все. Зарплата, дисциплина, технологии», – сказал президент.

Но главным достижением здесь считают коллектив. Сотрудники ждали президента, чтобы вместе, уже официально, открыть завод. Пусть и не ракету в космос запустили, но у предприятия космические перспективы, уверен президент. Как и в том, что эти технологии стоят в одном ряду с развитием атомной энергетики и IT.

«Это высокопродуктивные комбикорма и премиксы, в которых нуждаются аграрии всего мира. Мы говорим, что зерно в нынешних условиях – это новое мировое золото. То, что производит наша корпорация – без преувеличения настоящий ограненный бриллиант», – подчеркнул Лукашенко.

Бриллиантов должна быть целая коллекция. На очереди производство полного цикла витаминов. Это будет новый промышленный кластер в составе корпорации. Построить его планируют за пять лет. Президент призывает ускориться.

«Всего четыре страны в мире владеют такой технологией. Беларусь будет одной из них. Президентская моя мечта, чтобы здесь был наукоград. Будем двигаться этим путем. Это будущее нашей страны, это независимость. Убежден, реализация таких проектов поднимет нашу страну на новый уровень. Это паровоз, который подтянет за собой вагоны», – резюмировал глава государства.

Рассказал Лукашенко еще об одной мечте: чтобы Беларусь всегда жила мирно. А коллективу посоветовал работать и своим трудом гордиться. Тогда и дети будут приходить на это предприятие вслед за родителями.