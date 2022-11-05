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Лукашенко пообещал за два года обеспечить жильем все многодетные семьи в Беларуси

05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в течение двух лет обеспечат жильем многодетные семьи. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с коллективом национальной биотехнологической корпорации, передает «МИР 24».

«Мы сейчас выстраиваем социальные программы. Особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое – это приоритет. В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны – если у нас будут дети. У нас, как во всем мире цивилизованном и в Европе, падающее население. Хоть понемножку, мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения», – рассказал Лукашенко.

Коллектив фирмы попросили у президента построить детский сад и поликлинику в районе, где открыли новый завод. Глава государства пообещал, что проблему изучат, и, если действительно нужно, построят.



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В течение года, максимум двух многодетные семьи обеспечат жильем.
 
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