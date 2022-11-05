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Лукашенко пообещал за два года обеспечить жильем все многодетные семьи в Беларуси
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в течение двух лет обеспечат жильем
«Мы сейчас выстраиваем социальные программы. Особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое – это приоритет. В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны – если у нас будут дети. У нас, как во всем мире цивилизованном и в Европе, падающее население. Хоть понемножку, мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения», – рассказал Лукашенко.
Коллектив фирмы попросили у президента построить детский сад и поликлинику в районе, где открыли новый завод. Глава государства пообещал, что проблему изучат, и, если действительно нужно, построят.
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В течение года, максимум двух многодетные семьи обеспечат жильем.
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