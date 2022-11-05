Премьер-министр Беларуси открыл новый мост в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл в Гродно новое транспортное кольцо, которое соединило жилые и промышленные кварталы. Как сообщает «МИР 24», теперь сотрудники крупного предприятия по производству азотных удобрений добираются на работу быстрее и проще. На заводе трудятся тысячи человек.

В Беларуси активно открывают новые мосты и реконструируют старые. В этом году отремонтируют 77 таких объектов, обновят около 800 километров республиканских трасс и почти полторы тысячи местных.

«Правительство специально выделило в непростых условиях деньги для того, чтобы дополнительные объемы дорог отремонтировать. Более того, дополнительные деньги были выделены для того, чтобы привести в надлежащий вид улично-дорожную сеть не только вне населенных пунктов, но и в самих населенных пунктах, там, где она действительно была в плохом состоянии», – подчеркнул Роман Головченко.

Глава правительства рассказал журналистам и о внедрении новой системы регулирования цен. Он заявил, что дефицита товаров в стране не будет. В приоритете – белорусские продукты. В кабмине собирают обращения белорусов, отвечают на их вопросы и исправляют неточности. Цены мониторят мобильные группы.

«Проблема с наличием ассортимента была и до принятия 713-го постановления по каким-то позициям в какие-то дни. То по тушке птиц, то по разделке, то еще с чем-то. Это было связано с тем, что мы постоянно старались максимально насытить полку. Причина известна – диспаритет цен. Наш рынок, российский рынок – предприятия стремятся больше поставлять на экспорт», – объяснил Роман Головченко.

В Гродно премьер-министр Беларуси посетил еще один строящийся объект – новый онкологический диспансер. Он примет пациентов уже до конца этого года.