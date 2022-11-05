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Премьер-министр Беларуси открыл новый мост в Гродно
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл в Гродно новое транспортное кольцо, которое соединило жилые и промышленные кварталы. Как сообщает «МИР 24», теперь сотрудники крупного предприятия по производству азотных удобрений добираются на работу быстрее и проще. На заводе трудятся тысячи человек.
В Беларуси активно открывают новые мосты и реконструируют старые. В этом году отремонтируют 77 таких объектов, обновят около 800 километров республиканских трасс и почти полторы тысячи местных.
Глава правительства рассказал журналистам и о внедрении новой системы регулирования цен. Он заявил, что дефицита товаров в стране не будет. В приоритете – белорусские продукты. В кабмине собирают обращения белорусов, отвечают на их вопросы и исправляют неточности. Цены мониторят мобильные группы.
В Гродно премьер-министр Беларуси посетил еще один строящийся объект – новый онкологический диспансер. Он примет пациентов уже до конца этого года.
Ранее Премьер-министр Беларуси
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Роман Головченко также посетил строящийся городской онкологический диспансер.
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