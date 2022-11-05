Детский кинофестиваль «Листопадик» открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня открылся детский кинофестиваль «Листопадик». Начали с мировой премьеры, передает «МИР 24».

Зрителям показали российский фантастический приключенческий фильм «Волшебники». В основе сюжета – сказочная история 13-летнего московского школьника. Он находит коробок спичек, которые могут исполнить любое желание. Важно только помнить: у каждой мечты есть своя цена.

«Спички могут исполнить желание. А все, что ты загадываешь себе – в этом выбор твой. Вот что ты загадываешь? Что ты хочешь? Мира на земле или два эскимо? Уровень мышления», – рассказал режиссер Ренат Давлетьяров.



«В первую очередь, должно быть интересно детям, а уже потом всем остальным. Поэтому сказки мы делаем для детей. Вот и фильмы детские, наверное, мы тоже делаем для детей. Но все же мне бы хотелось, чтобы на эти просмотры все приходили семьями», – рассказала член жюри, актриса Вера Полякова.



В программе кинофестиваля – девять картин из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Турции, Бразилии и Канады.