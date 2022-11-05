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Детский кинофестиваль «Листопадик» открылся в Минске
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня открылся детский кинофестиваль «Листопадик». Начали с мировой премьеры, передает «МИР 24».
Зрителям показали российский фантастический приключенческий фильм «Волшебники». В основе сюжета – сказочная история 13-летнего московского школьника. Он находит коробок спичек, которые могут исполнить любое желание. Важно только помнить: у каждой мечты есть своя цена.
«Спички могут исполнить желание. А все, что ты загадываешь себе – в этом выбор твой. Вот что ты загадываешь? Что ты хочешь? Мира на земле или два эскимо? Уровень мышления», – рассказал режиссер Ренат Давлетьяров.
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В программе кинофестиваля – девять картин из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Турции, Бразилии и Канады.
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