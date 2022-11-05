Туристы устремились в Беларусь на ноябрьские праздники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На ноябрьские праздники в Беларусь. Минск стал осенней меккой для туристов. Большая часть из них – россияне. Отметить большие выходные иностранцы приезжают не только в белорусскую столицу, пользуются спросом билеты в Гомель, Витебск и Могилев, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В праздничный день в этом торговом центре несколько десятков тысяч человек. Местные и иностранцы приезжают в кафе, рестораны и на шопинг. В холле развернули ярмарки. Магазины обновили коллекции.

Одежда и аксессуары – в топе у туристов. Ориентируются исключительно на местных производителей.



«Поток туристов увеличится. Закладываем, что процентов на 30. И если наш чек увеличится на те же проценты, это будет прекрасный показатель», – рассказала заведующая секцией Валентина Якубенко-Шинкевич.



«Серьезный расчет как на белорусов, так и на гостей ближнего зарубежья. Мы подготовились к этому: предоставили расширенный ассортимент изделий абсолютно для любого клиента, абсолютно любой ценовой запрос», – отметил заместитель директора по розничной торговле Сергей Манюк.

Но одним шопингом сыт не будешь. Лидер списка кулинарных брендов Беларуси – драники. Их даже внесли в список нематериального наследия. В стране уже известно минимум 235 рецептов этого блюда.

Подготовилась к праздникам и Белорусская железная дорога – между Беларусью и Россией курсируют теперь 14 пар поездов. В этом году на них уже проехало больше двух миллионов человек.



«Самыми популярными направлениями и поездами в этот период являются поезда, связывающие Москву/Санкт-Петербург с Минском и Брестом. Минск-Москва, фирменный поезд Беларусь, он разбирался быстрее всех», – рассказал заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Сергей Шемет.

Еще быстрее добраться до Минска можно самолетом. В Национальном аэропорту появились новые перевозчики. Теперь их семь: из Узбекистана, Туркменистана, Китая, Арабских Эмиратов. Чаще всех курсируют лайнеры в российском направлении.



«Я вижу по расписанию, что есть большее количество рейсов перед ноябрьскими праздниками. В частности, Череповец, Санкт-Петербург, Москва», – рассказал начальник производства Национального аэропорта Минск Василий Корнев.



Загружены и белорусские отели. В гостиницах Минска на ноябрьские выходные забронировано до 80% номеров.