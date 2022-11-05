|
Туристы устремились в Беларусь на ноябрьские праздники
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На ноябрьские праздники в Беларусь. Минск стал осенней меккой для туристов. Большая часть из них – россияне. Отметить большие выходные иностранцы приезжают не только в белорусскую столицу, пользуются спросом билеты в Гомель, Витебск и Могилев, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В праздничный день в этом торговом центре несколько десятков тысяч человек. Местные и иностранцы приезжают в кафе, рестораны и на шопинг. В холле развернули ярмарки. Магазины обновили коллекции.
Одежда и аксессуары – в топе у туристов. Ориентируются исключительно на местных производителей.
Но одним шопингом сыт не будешь. Лидер списка кулинарных брендов Беларуси – драники. Их даже внесли в список нематериального наследия. В стране уже известно минимум 235 рецептов этого блюда.
Подготовилась к праздникам и Белорусская железная дорога – между Беларусью и Россией курсируют теперь 14 пар поездов. В этом году на них уже проехало больше двух миллионов человек.
Еще быстрее добраться до Минска можно самолетом. В Национальном аэропорту появились новые перевозчики. Теперь их семь: из Узбекистана, Туркменистана, Китая, Арабских Эмиратов. Чаще всех курсируют лайнеры в российском направлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гостиницах Минска на ноябрьские выходные забронировано до 80% номеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)