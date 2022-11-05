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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме
05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, сообщает
«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что в республике с большой печалью восприняли новость о происшествии.
Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, по предварительным данным,
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Белорусский лидер подчеркнул, что в республике с большой печалью восприняли новость о происшествии.
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