Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, сообщает РИА «Новости» .

«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в республике с большой печалью восприняли новость о происшествии.