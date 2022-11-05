ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

05.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, сообщает РИА «Новости».

«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в республике с большой печалью восприняли новость о происшествии.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, по предварительным данным, из-за петарды, зажженной одним из посетителей. Жертвами трагедии стали 13 человек, еще пятеро пострадали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер подчеркнул, что в республике с большой печалью восприняли новость о происшествии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Большом театре Беларуси отметили 75-летие легендарного хореографа Валентина Елизарьева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2022
Mir24.TV Belarus
05.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика