В Большом театре Беларуси отметили 75-летие легендарного хореографа Валентина Елизарьева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой театр Беларуси отмечает юбилей легендарного хореографа, народного артиста СССР и Беларуси Валентина Елизарьева . Ему исполнилось 75 лет. Поздравить именинника приехали звезды мирового балета. Подробности у корреспондента «МИР 24» Александры Кулаковой.

В черном костюме и бабочке. Юбиляр лично проводит экскурсию по фотовыставке. Если белорусский балет – это имя, то его фамилия – Елизарьев. В 26 лет он стал самым молодым главным балетмейстером в Советском союзе. Приехал в Минск по распределению, думал временно.

«Я не думал, что я здесь долго задержусь, потому что у меня были виды на другие города. Но так получилось, что я первую работу поставил, вторую. Полюбил город, полюбил труппу, полюбил людей», – рассказал народный артист СССР и Беларуси, художественный руководитель Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Валентин Елизарьев.

Родился в Баку, там прошло его детство и первые занятия хореографией. За образованием поехал в Ленинград, на танцовщика учился в знаменитой Вагановке вместе с будущей звездой мирового балета Михаилом Барышниковым, а на балетмейстера – вместе с создателем своей балетной вселенной Борисом Эйфманом.

«Он делает вещи, которых нет ни у кого другого. И это началось именно с самого первого балета «Кармен-сюита», потому что Елизарьев – единственный, кто поставил смерть Кармен так, что она умирает не от ножа Хосе, а он удушает ее в объятиях», – рассказала журналист, автор книги «Феномен Валентина Елизарьева» Инесса Плескачевская.

Валентин Елизарьев работал со звездами и их создавал. С балериной-легендой Майей Плисецкой познакомился, когда ему было 28, на съемках фильма-балета «Фантазия».

Номер, который поставил белорусский маэстро молодым артистам балета Андрису Лиепе и Нине Ананиашвили, взял гран-при в Джексоне в США в 1986 году. Тогда поддержка с названием флажок на обложке американского «Дэнс Мэгэзин» сделала пару из Советского союза мировыми звездами.



«Есть имена в советском балете, которые достигли очень больших высот. Эти люди для того, чтобы получить эти должности или получить право на постановку, тем более получить звание, и награду любую за спектакль, раньше не давали просто так награды, должны были из себя действительно что-то представлять», – отметил народный артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Батман, плие, из пятой в пятую. На каждой репетиции, на каждом спектакле присутствует маэстро. Артисты балета все как один говорят: с этим хореографом в «полножки не станцуешь». Каждый будний день от станка до станка – и тело, и душа должны быть прекрасны.

«После первого года работы в театре я набрала вес. В лифте Валентин Николаевич на меня так посмотрел, бросил на меня взгляд, потом поворачивается и говорит: «Инесса, что с твоими щеками? Они же стали такие, как у меня». Потом я поняла, что лучше поддерживать форму, чем сбрасывать», – рассказала народная артистка Беларуси Инесса Душкевич.