Ралли по бездорожью устроили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По оврагам, болотам и лесным зарослям – в Беларуси проходит крупнейшее соревнование внедорожников. В ралли участвуют авто, мото- и квадроциклы. В гонке – белорусские и российские спортсмены. Как собрать машину, которая еще и плавает, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Квадрат соревнований – 20 на 40 километров. Это больше, чем площадь Минска. На гонке участники проезжают до 270 километров. На трассе – и болото, и карьер. В воде спортсмены предпочитают квадроциклы и авто.

Сергей и Дмитрий – участники с большим опытом. Ездят по самым тяжелым трассам. Потому машину пришлось доработать.

«Большой клиренс, большие колеса, алюминиевая рама. Машина может плавать за счет легкого веса колес и герметичного салона. В салон вода не поступает, и за счет этого машина держится на плаву», – рассказывают участники ралли Сергей Вавринюк и Дмитрий Кротенок.

На карте – 80 точек. Для участников на внедорожниках путь максимально насыщен. Дистанция на 10 часов. Планшет и навигатор для ориентации. Двигаться нужно по GPS-точкам. Задача – найти, доехать и сделать правильный кадр.

«Рука на каркасе должна быть видна, бортовой номер должен быть виден и номер точки. И касаться рука-рука», – объясняет Сергей Вавринюк.

Внедорожник на трассе может разгоняться до 100 километров в час. Но в болоте главное – не скорость, а маленький вес авто и большая проходимость. В карьере же своя специфика. Bменно эту трассу предпочитают мотоучастники.

Еще одна проблема – мокрая глина. После дождя проехать в овраге почти невозможно. Участники проходят дистанцию, на которой есть затопленные участки, крутые подъемы, бугры, перекаты, спуски.

«В этом году мы для разных категорий сделали разные локации трассы. Для эндуристов у нас одна трасса, заточенная именно под них. Она более скоростная, там подъемы, горки, бревна, немножко болота для вкуса им. Для спортивных автомобильных категорий она очень сложная», – подчеркивает руководитель гонки Валерий Полухлеб.

Гонки по бездорожью привлекают сотни зрителей. Трофи-рейд – самое крупное в Беларуси соревнование внедорожников. В этом году в нем участвуют около 400 человек. Это и спортсмены, и любители. Для непрофессионалов сделали специальный туристический маршрут. Там авто не пострадает.