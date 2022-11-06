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Белорусские и российские продюсеры обсудили сотрудничество в киноиндустрии

06.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обсудили работу киноиндустрии Союзного государства в условиях санкций, сообщает «МИР 24». Там встретились белорусские и российские продюсеры, а также режиссеры. Обсудили качество контента, нюансы производства фильмов, их прокат.

Беларусь открыта любому киносотрудничеству, заявил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский. По его словам, двум странам необходима более тесная интеграция. Уже идут переговоры с Россотрудничеством и Роскино.

«У нас запланированы также встречи с представителями Средней и Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Турции по вопросам кооперации, дистрибьюции и участиях в фестивалях», – отметил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

«Такие встречи очень важны именно для того, чтобы расширить свои горизонты и охватить как можно больше того, что хотел бы сделать, но не мог. Тут появляется возможность все это расширить», – сказал кинопродюсер Вадим Быркин.

Минские международные встречи представителей киноиндустрии проходят в рамках фестиваля «Листопад».



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Теги: Минск
 
 
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Гендиректор киностудии «Беларусьфильм» отметил, что странам надо более тесно сотрудничать в кинопроизводстве.
 
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