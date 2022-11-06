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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 31 октября по 6 ноября 2022 года
06.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Комментарии юриста о постановлении № 713, советы для начинающего бизнесмена, и рассказ о «воздушном» бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Юрист специально для читателей «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
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Помогает ли профессиональный менеджмент в управлении клиникой и клиентскими процессами и что нужно делать, чтобы становиться лучше для клиентов и сохранять их лояльность,
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Комментарии юриста о постановлении № 713, советы для начинающего бизнесмена, и рассказ о «воздушном» бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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