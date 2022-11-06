Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героини

Комментарии юриста о постановлении № 713, советы для начинающего бизнесмена, и рассказ о «воздушном» бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

МАРТ подготовил памятку для ИП по работе с импортом, а потом объяснил, что директива № 10 о недопустимости роста цен больше не действует , и определил порядок разработки перечня товаров, которые обязательно должны быть в продаже в магазинах.

Юрист специально для читателей «Про бизнес» разобрал 11 нюансов и ответил на 9 типичных вопросов бизнеса по постановлению № 713.

Полезное для бизнеса

Студия интерьерного дизайна и ремонта под ключ Kenta Design обратились к экспертам «Рабочей группы» , чтобы понять, как привлечь больше платежеспособных клиентов и нарастить выручку.

Помогает ли профессиональный менеджмент в управлении клиникой и клиентскими процессами и что нужно делать, чтобы становиться лучше для клиентов и сохранять их лояльность, рассказала управляющий директор сети медицинских клиник «Кравира» Марина Кирий.

Как избежать корпоративного конфликта в компании: примеры и советы юриста .

Владелец бизнеса стремится расширить компанию — и нанимает для этого узких специалистов. Все выглядит логично: человека, выполняющего одну функцию, легко нанять, ввести в должность и контролировать. Но эта идея разрушительна для бизнеса.

Истории бизнеса

Если исходить из того, что цель современного бизнеса прежде всего в продаже эмоций, то дело, которым занимается Екатерина Жукова-Ивашина со своей командой, этой задаче отвечает на сто процентов. Полеты на воздушном шаре — это гарантированный восторг, адреналин, и возможность посмотреть новым взглядом на все вокруг. А вот насколько сложно организовать такую услугу, с какими трудностями сталкивается бизнес и можно ли на этом заработать, читайте в статье .

Компания «Техно-Скай» — белорусский IT-разработчик и производитель интерактивного оборудования: электронных очередей, киосков самообслуживания и прочего. Среди основателей компании — бывший инженер «Горизонта» Юрий Савчук. Он рассказал «Про бизнес» о том, как все начиналось , как компания находит ЛПР-ов для качественных продаж и куда думает двигаться дальше, несмотря на кризис и санкции.

На старте их было всего двое, а сейчас работает 60 человек. Обороты выросли более чем в 20 раз, складские площади — с 36 м² до 27 000 м². «Про бизнес» пообщался с одним из учредителей и директором компании «Строительный берег» Андреем Стасевичем о работе на стройке, ремонтах, и о том, как удалось за 15 лет создать масштабный бизнес по торговле стройматериалами «не ради цифр».

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