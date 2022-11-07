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Зал тяжелой атлетики для детей открыли в Беларуси

07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовят юных чемпионов – для детей открыли зал тяжелой атлетики. Раньше здание пустовало, теперь его переоборудовали для занятий, сообщает «МИР 24».

Интерес к тяжелой атлетике в стране высокий, а мест для тренировок немного. В этот спорт приходят с девяти лет. Тренажеры, штанги, гири и другой инвентарь в распоряжении будущих чемпионов. Возможностью тренироваться в новом зале заинтересовались уже больше 70 юных тяжелоатлетов. Среди них есть и девушки.

«В нашей стране культивируется здоровый образ жизни. Общефизическая подготовка и тяжелая атлетика способствуют развитию этого направления», – сказал педагог дополнительного образования центра «Зорка» Владимир Дремач.

«Задатки есть у многих, главное их проявить и направить в правильное русло и тогда будут получаться чемпионы. Это хорошо, полезно для всех: и для детей, и для взрослых, и для школы, потому что дети заняты», – отметил генеральный секретарь белорусской Федерации тяжелой атлетики Сергей Самусев.

В новом зале акцент сделан на надежность и безопасность. Весь спортивный инвентарь российского производства. Тренировки бесплатные для всех юных спортсменов.



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Теги: Минск
 
 
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Интерес к тяжелой атлетике в стране высокий, а мест для тренировок немного.
 
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