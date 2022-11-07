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Настоящий белорусский шоколад: в ЕАЭС пересмотрели рецептуру сладостей

07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские фабрики делают шоколад по новым стандартам. Качество улучшилось, а объемы продукции увеличились. За полгода отечественные производители нашли замену половине импортных ингредиентов. Чей шоколад лучше – разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Настоящим шоколад может считаться, когда остатков какао в нем более 35%. Если его до 25%, это шоколадное изделие. Все, что меньше этих показателей, уже изделие кондитерское, со своими особенностями и вкусом.

Вокруг шоколада и глазури в ЕАЭС развернулись дебаты. Обсуждали тему восемь лет. В каждой стране свои национальные стандарты. Но на общем рынке правила должны быть одни. В Беларуси требования к шоколаду оказались выше.

«В России очень много производителей, многие из которых работают на внешние рынки, выполняя требования межгосударственного стандарта. К тем, кто работает по национальным стандартам, бесспорно, уровень требований ниже. Под словом «шоколад» они подразумевают другие характеристики, чем производители Республики Беларусь», – поясняет министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

«Все, что касается эквивалентов какао-масла, заменителей какао-масла, четко регламентировано нашим стандартом, который предписывает использовать эти заменители не более чем на 5%», – отмечает председатель концерна Белпищепром Олег Жидков.

В Беларуси большая часть шоколада местного производства. Контролировать качество проще. Каждая третья плитка, проданная в стране, произведена на минской фабрике. Вкус будущей сладости определяют уже в лаборатории.

«Шоколадные массы, из которых делается шоколад, отливаются плитки. Проверяется каждая партия на процент содержания жира в шоколадной массе, процент влаги и степень измельчения», – отмечает инженер лаборатории кондитерской фабрики Антонина Ревяко.

«Чем лучше степень переработки какао-бобов, чем больше степень измельчения какао-продуктов, тем нежнее и больше тает шоколад», – добавляет начальник сектора по изучению конъюнктуры рынка и конкурентной среды кондитерской фабрики Жанна Леванович.

Отказались от закупки переработанных какао-бобов. Их обжаривают и измельчают на фабрике. Так проще наблюдать весь путь производства шоколада.

«Мы получили сертификат, который позволяет контролировать процесс производства продукции. Мы можем отследить содержание всех составляющих в шоколаде – какао, молоко сухое, сахар – откуда они поступили», – продолжает Жанна Леванович.

На фабрике нарастили объемы производства шоколада. Всего в стране в этом году уже выпустили 40 тысяч тонн продукции.

Главные отечественные фабрики работают на полную мощность. Сейчас сезон максимального спроса, а шоколад – лидер кондитерского экспорта. После принятия правил в стране появятся новые возможности для поставок.

«Учитывая, что сегодня белорусская отрасль выполняет эти высокие требования, у них открываются очень широкие возможности для экспорта продукции в страны Евразийского экономического союза», – подчеркивает Виктор Назаренко.

Общие требования позволят защитить рынок от фальсификата, который пытаются выдать за настоящий шоколад.

Ранее сообщалось, что с начала осени россияне стали больше есть сладкого. Сильнее всего в натуральном выражении выросли продажи шоколадных батончиков.



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В Беларуси большая часть шоколада местного производства. Так контролировать качество проще.
 
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