Погода в СНГ: зима пришла на север Казахстана, столицу Кыргызстана накрыл смог

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Якутия вырвалась в морозные лидеры среди регионов России, там стоят морозы до минус 21 градуса. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Север Казахстана сдался зиме – на градусниках минус восемь, сильный ветер в компании с метелью. Петропавловск несколько дней засыпает снегом, на дорогах скользко.

Из-за непогоды ситуация на дорогах области сложная. Только за первый день снегопада – больше десяти ДТП. На объездной трассе города в кювет вылетела фура. Из-за плохой видимости на выходных участок дороги, ведущий в Астану, был закрыт. Сейчас движение восстановлено.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно, до плюс семи. С утра столицу накрыл плотный смог – концентрация опасных веществ в воздухе повышена. Подобная ситуация происходит каждый год с началом отопительного сезона. Над городом нависает серое облако мельчайших частиц дыма. К вечеру дышать станет легче, синоптики обещают дождь.

Азербайджан

На севере Азербайджана зима торопит события. В горах выпал снег , температура понизилась до минус шести.

Больше всего замело села Губинского района. Высота снежного покрова достигла 11 сантиметров.

Армения

Приближение зимы почувствовали и жители Армении. В Ширакской, Гегаркуникской и Лорийской областях открыли сезон ночные заморозки.

В Ереване пока комфортные плюс 14. И хоть сезон открытых веранд в столице подошел к концу, владельцы некоторых кафе не спешат убирать столики. Устанавливают электрические обогреватели, а посетителям предлагают теплые пледы.

Беларусь

С утра Беларусь окутал туман, однако существенных осадков не ожидается. Температура вполне комфортная для ноября. Теплее всего на юге страны – плюс 12.