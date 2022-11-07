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Погода в СНГ: зима пришла на север Казахстана, столицу Кыргызстана накрыл смог
07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Якутия вырвалась в морозные лидеры среди регионов России, там стоят морозы до минус 21 градуса. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Север Казахстана сдался зиме – на градусниках минус восемь, сильный ветер в компании с метелью. Петропавловск несколько дней засыпает снегом, на дорогах скользко.
Из-за непогоды ситуация на дорогах области сложная. Только за первый день снегопада – больше десяти ДТП. На объездной трассе города в кювет вылетела фура. Из-за плохой видимости на выходных участок дороги, ведущий в Астану, был закрыт. Сейчас движение восстановлено.
Кыргызстан
В Бишкеке облачно, до плюс семи. С утра столицу накрыл плотный смог – концентрация опасных веществ в воздухе повышена. Подобная ситуация происходит каждый год с началом отопительного сезона. Над городом нависает серое облако мельчайших частиц дыма. К вечеру дышать станет легче, синоптики обещают дождь.
Азербайджан
На севере Азербайджана зима торопит события.
Больше всего замело села Губинского района. Высота снежного покрова достигла 11 сантиметров.
Армения
Приближение зимы почувствовали и жители Армении. В Ширакской, Гегаркуникской и Лорийской областях открыли сезон ночные заморозки.
В Ереване пока комфортные плюс 14. И хоть
Беларусь
С утра Беларусь окутал туман, однако существенных осадков не ожидается. Температура вполне комфортная для ноября. Теплее всего на юге страны – плюс 12.
В Минске на несколько градусов прохладнее. Теплолюбивых
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Корреспонденты «МИР 24» рассказали о погоде в странах Содружества.
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