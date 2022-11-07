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В Беларуси прошли соревнования по конкуру
07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел турнир по конкуру. Это самый зрелищный вид конного спорта. Показать себя приехали профессионалы и любители из Беларуси и России. Соревнуются в скорости, чистоте прохождения препятствий и уровне доверия лошади. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на скачках и оценила сложность трассы.
30 лет верхом. Для Максима Крыны конный спорт – семейная профессия. Сестра и папа тоже профессиональные наездники. Да и сам он не новичок: победитель республиканских и международных
«Очень темпераментный конь, боец. Важно найти с лошадью общий язык. Это все-таки твой партнер. От того, как вы взаимодействуете, зависит результат», – рассказал спортсмен-конкурист из Беларуси Максим Крына.
«Я в восторге, потому что для меня каждая лошадь – это переживание, это сопереживание», – поделился болельщик Владимир Меланич.
«Я люблю на соревнования ездить. Здесь всегда боевая атмосфера. Мне очень нравится, что зрители переживают не только за своих, но и за всех участников», – сказала болельщица Светлана Кривицкая.
Параллельные брусья, чухонец, каменная стенка и канава. На поле целая система препятствий. Их высота от 90 до 130 сантиметров. Но самая важная задача –
«Все маршруты у нас на чистоту и резвость. Побеждает пара, которая пройдет маршрут с наименьшим количеством штрафных очков и с лучшим временем», – объяснил судья турнира по конкуру Владимир Краевский.
На манеже показали себя больше 160 пар. От
«Любительский уровень у нас поднялся очень высоко. Некоторые ребята едут не хуже профессиональных спортсменов. Это приятно», – сказала организатор турнира по конкуру Инна Алферова.
Ежегодно на соревнования приезжают лучшие наездники из России и Беларуси. Желающих становится все больше. В будущем планируют проводить состязания чаще – два раза в год.
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Ежегодно на соревнования приезжают лучшие наездники из России и Беларуси.
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