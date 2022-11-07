В Беларуси прошли соревнования по конкуру

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел турнир по конкуру. Это самый зрелищный вид конного спорта. Показать себя приехали профессионалы и любители из Беларуси и России. Соревнуются в скорости, чистоте прохождения препятствий и уровне доверия лошади. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на скачках и оценила сложность трассы.

30 лет верхом. Для Максима Крыны конный спорт – семейная профессия. Сестра и папа тоже профессиональные наездники. Да и сам он не новичок: победитель республиканских и международных состязаний . А для его коня Арлекино сегодня дебют. Впервые покажет себя на турнире.

«Очень темпераментный конь, боец. Важно найти с лошадью общий язык. Это все-таки твой партнер. От того, как вы взаимодействуете, зависит результат», – рассказал спортсмен-конкурист из Беларуси Максим Крына.



Сотни зрителей приехали увидеть самый яркий турнир в конном спорте. Одни наслаждаются зрелищем, другие оценивают конкурентов.

«Я в восторге, потому что для меня каждая лошадь – это переживание, это сопереживание», – поделился болельщик Владимир Меланич.

«Я люблю на соревнования ездить. Здесь всегда боевая атмосфера. Мне очень нравится, что зрители переживают не только за своих, но и за всех участников», – сказала болельщица Светлана Кривицкая.

Параллельные брусья, чухонец, каменная стенка и канава. На поле целая система препятствий. Их высота от 90 до 130 сантиметров. Но самая важная задача – работа с лошадью . Иначе штрафные секунды, дисквалификация и даже риск получить травму.

«Все маршруты у нас на чистоту и резвость. Побеждает пара, которая пройдет маршрут с наименьшим количеством штрафных очков и с лучшим временем», – объяснил судья турнира по конкуру Владимир Краевский.

На манеже показали себя больше 160 пар. От любителей до профессиональных наездников . Для этих соревнований выбрали не самый большой манеж. Уместилось с десяток препятствий. Расстояние между ними от семи метров.

«Любительский уровень у нас поднялся очень высоко. Некоторые ребята едут не хуже профессиональных спортсменов. Это приятно», – сказала организатор турнира по конкуру Инна Алферова.

Ежегодно на соревнования приезжают лучшие наездники из России и Беларуси. Желающих становится все больше. В будущем планируют проводить состязания чаще – два раза в год.