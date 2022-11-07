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Соболенко обыграла Швентек и вышла в финал Итогового турнира WTA

07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Игу Швентек в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в США, сообщает «МИР 24».

Поединок продолжался чуть больше двух часов и завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

Белорусская теннисистка сделала 12 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Полька выполнила одну подачу навылет, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти.

В решающем поединке Арина Соболенко сразится с Каролин Гарсией из Франции, которая ранее в своем полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари.



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Поединок завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:1.
 
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