Соболенко обыграла Швентек и вышла в финал Итогового турнира WTA

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Игу Швентек в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в США, сообщает «МИР 24».

Поединок продолжался чуть больше двух часов и завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:1.