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Соболенко обыграла Швентек и вышла в финал Итогового турнира WTA
07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белоруска
Поединок продолжался чуть больше двух часов и завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:1.
В решающем поединке Арина Соболенко сразится с Каролин Гарсией из Франции, которая ранее в своем полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари.
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Поединок завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:1.
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