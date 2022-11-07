Российские и белорусские коммунисты отметили 105-летие Октябрьской революции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские коммунисты отметили 105 годовщину Октябрьской революции. В Москве активисты возложили цветы к Мавзолею Ленина. А в Минске – к памятнику Ленина перед Домом правительства.



Ровно 105 лет назад в Петрограде произошло событие, которое перевернуло историю страны. Сейчас в Москве Великая Октябрьская социалистическая революция отмечается только представителями Коммунистической партии и различными общественными организациями, которые разделяют взгляды вождя мирового пролетариата.

По традиции 7 ноября коммунисты собираются на торжественный митинг, а затем двигаются организованной колонной в сторону Мавзолея на Красной площади. Там участники шествия возлагают цветы, отдавая тем самым дань уважения личности Владимира Ульянова (Ленина).

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником Великого Октября – главным праздником трудового народа на планете. Мы только что возложили цветы к Мавзолею Ленина, были с вами на Красной площади», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.











Из стран Содружества Беларусь единственная, где 7 ноября до сих пор остается государственным праздником. Место встречи белорусских коммунистов неизменно из года в год – у памятника Ленину. Здесь возлагают цветы к монументу и произносят пламенные речи.



Митинг открывает хроникальная аудиозапись. Этой речи вождя пролетариата более 100 лет, разобрать сложно. Но коммунисты независимо от возраста помнят идеи Ленина наизусть: землю крестьянам, заводы рабочим.