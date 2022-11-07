Российские и белорусские коммунисты отметили 105-летие Октябрьской революции

Российские и белорусские коммунисты отметили 105 годовщину Октябрьской революции. В Москве активисты возложили цветы к Мавзолею Ленина. А в Минске – к памятнику Ленина перед Домом правительства.
Ровно 105 лет назад в Петрограде произошло событие, которое перевернуло историю страны. Сейчас в Москве Великая Октябрьская социалистическая революция отмечается только представителями Коммунистической партии и различными общественными организациями, которые разделяют взгляды вождя мирового пролетариата.
По традиции 7 ноября коммунисты собираются на торжественный митинг, а затем двигаются организованной колонной в сторону Мавзолея на Красной площади. Там участники шествия возлагают цветы, отдавая тем самым дань уважения личности Владимира Ульянова (Ленина).
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником Великого Октября – главным праздником трудового народа на планете. Мы только что возложили цветы к Мавзолею Ленина, были с вами на Красной площади», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Из стран Содружества Беларусь единственная, где 7 ноября до сих пор остается государственным праздником. Место встречи белорусских коммунистов неизменно из года в год – у памятника Ленину. Здесь возлагают цветы к монументу и произносят пламенные речи.
Митинг открывает хроникальная аудиозапись. Этой речи вождя пролетариата более 100 лет, разобрать сложно. Но коммунисты независимо от возраста помнят идеи Ленина наизусть: землю крестьянам, заводы рабочим.
«День, когда была свергнута буржуазия, когда к власти пришел пролетариат, когда воцарилось право народа и когда мы стали свободными от буржуазии и царства. Это хороший праздник, жаль, что его сейчас мало, где празднуют», – рассказывает учащийся Минского строительного колледжа Михаил Коголь.
Отношение белорусов к Октябрьской революции неоднозначное. И президент Александр Лукашенко это знает. Но праздник в свое время сохранил. В 1998 году было решено, что 7 ноября – красный день календаря.
«Наша история прошлого века как раз основана на каких-то принципах. Мы к 7 ноября всегда (партия нас так учила) делали народу подарки. И конец года практически, и сельхозработы завершаются. И одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник, у меня была как раз эта: привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга – давайте это оставим», – говорил президент.
В этом году Александр Лукашенко открыл уникальное предприятие по производству пищевых добавок, кормов и витаминов. Таких производств в мире единицы.
На площади Независимости со знаменами и плакатами несколько тысяч человек. Заметно больше, чем в предыдущие годы. В Беларусь прибыли даже итальянцы, которые разделяют взгляды Компартии.
«Мы здесь, потому что 7 ноября – это праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа. Мы здесь, чтобы напомнить важность текущего момента, для того, чтобы отстоять эти права в условиях современности», – заявил национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» (Италия) Игор Камилли.
Прямо во время митинга нескольким белорусам вручили партийные билеты. Торжественно, с оркестром.