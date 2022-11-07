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Лукашенко побывал на соревнованиях по колке дров среди журналистов

07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на соревнованиях по колке дров среди журналистов, передает «МИР 24».

Топоры и пилы в руки взяли больше сотни человек из двух десятков изданий и телеканалов со всей Беларуси. Участвовала и команда представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Президент поддержал начинающих лесорубов и преподал урок.

«Ольга, ты заслужила, чтобы за тебя болели», – обратился политик к директору МТРК «Мир» в Беларуси Ольге Шпилевской.

Организовать такой турнир предложили сами представители СМИ во время пресс-конференции с белорусским лидером. А повод – нашумевший ролик в интернете, где Лукашенко колол дрова для Европы. Теперь конкурс решено сделать ежегодным.

«Любое государство сильно своими традициями. Сегодняшняя наша встреча на природе с этими самыми мощными, сильными людьми, это самые крепкие люди, может, это нам придаст хорошего настроения и здоровья на долгие годы. Мало ли что в жизни будет. Надо это уметь делать – лес валить, рубить дрова, ну и помогать нашим соседям. Времена непростые. Смотрите, там даже люди не могут дрова купить. А мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Пусть приезжают к нам. Может, организовать хороший бизнес и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, поляки знают, что мы люди мирные», – предложил белорусский лидер.



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Участвовала и команда представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Президент поддержал начинающих лесорубов и преподал урок.
 
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