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Лукашенко побывал на соревнованиях по колке дров среди журналистов
07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на соревнованиях по колке дров среди журналистов, передает «МИР 24».
Топоры и пилы в руки взяли больше сотни человек из двух десятков изданий и телеканалов со всей Беларуси. Участвовала и команда представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Президент поддержал начинающих лесорубов и преподал урок.
«Ольга, ты заслужила, чтобы за тебя болели», – обратился политик к директору МТРК «Мир» в Беларуси Ольге Шпилевской.
Организовать такой турнир предложили сами представители СМИ во время пресс-конференции с белорусским лидером. А повод – нашумевший ролик в интернете, где
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Участвовала и команда представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Президент поддержал начинающих лесорубов и преподал урок.
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