Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на соревнованиях по колке дров среди журналистов, передает «МИР 24».

Топоры и пилы в руки взяли больше сотни человек из двух десятков изданий и телеканалов со всей Беларуси. Участвовала и команда представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Президент поддержал начинающих лесорубов и преподал урок.

«Ольга, ты заслужила, чтобы за тебя болели», – обратился политик к директору МТРК «Мир» в Беларуси Ольге Шпилевской.