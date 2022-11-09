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Мезенцев: Финансирование гуманитарных программ Союзного государства будет увеличено

09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объем денежных средств, выделяемых на гуманитарные программы в рамках бюджета Союзного государства Беларуси и России на следующий год, будет увеличен, сообщил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на полях церемонии вручения знаков и дипломов лауреатам Премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

«Бюджет несколько увеличен, как и несколько увеличен объем средств на гуманитарные программы. В том числе отдельной строкой идет библиотека Союзного государства», – заявил он.

По словам госсекретаря Союзного государства, в 2023 году выйдет не менее трех – четырех книг.

Также Мезенцев заявил, что денежная часть премии Союзного государства области литературы и искусства, возможно, будет увеличена.

«Мы будем ходатойствовать перед президентами наших стран об увеличении этой части премии, но считаем, что она уже тоже достаточно серьезная», – отметил он.

Напомним, премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается за произведения, которые вносят большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества между странами – участниками Союзного государства. Премии присуждаются один раз в два года.



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По словам госсекретаря Союзного государства, денежная часть премии Союзного государства области литературы и искусства, возможно, будет увеличена.
 
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