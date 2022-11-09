Мезенцев: Финансирование гуманитарных программ Союзного государства будет увеличено

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объем денежных средств, выделяемых на гуманитарные программы в рамках бюджета Союзного государства Беларуси и России на следующий год, будет увеличен, сообщил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на полях церемонии вручения знаков и дипломов лауреатам Премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

«Бюджет несколько увеличен, как и несколько увеличен объем средств на гуманитарные программы. В том числе отдельной строкой идет библиотека Союзного государства», – заявил он.

По словам госсекретаря Союзного государства, в 2023 году выйдет не менее трех – четырех книг.

Также Мезенцев заявил, что денежная часть премии Союзного государства области литературы и искусства, возможно, будет увеличена.

«Мы будем ходатойствовать перед президентами наших стран об увеличении этой части премии, но считаем, что она уже тоже достаточно серьезная», – отметил он.