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Мезенцев: Финансирование гуманитарных программ Союзного государства будет увеличено
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Объем денежных средств, выделяемых на гуманитарные программы в рамках бюджета Союзного государства Беларуси и России на следующий год, будет увеличен, сообщил
«Бюджет несколько увеличен, как и несколько увеличен объем средств на гуманитарные программы. В том числе отдельной строкой идет библиотека Союзного государства», – заявил он.
По словам госсекретаря Союзного государства, в 2023 году выйдет не менее трех – четырех книг.
Также Мезенцев заявил, что денежная часть премии Союзного государства области литературы и искусства, возможно, будет увеличена.
«Мы будем ходатойствовать перед президентами наших стран об увеличении этой части премии, но считаем, что она уже тоже достаточно серьезная», – отметил он.
Напомним,
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По словам госсекретаря Союзного государства, денежная часть премии Союзного государства области литературы и искусства, возможно, будет увеличена.
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