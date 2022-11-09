Самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

В компании подчеркнули, что здоровью пассажиров ничего не угрожало, поскольку «растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета». Для выполнения рейсов B2 727/728 Минск – Шарджа – Минск предоставлен другой самолет.

Нештатная ситуация вызвала изменения в расписании некоторых рейсов в Турцию и Египет. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о времени отправления и прибытия рейсов на сайте авиакомпании.