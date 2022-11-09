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Самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за появления трещин на стекле кабины пилотов. Boeing 737-800 летел в Шарджу (ОАЭ). На борту находились 158 пассажиров, никто не пострадал, говорится в Telegram-канале компании.

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«9 ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск – Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт «Минск», – отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что здоровью пассажиров ничего не угрожало, поскольку «растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета». Для выполнения рейсов B2 727/728 Минск – Шарджа – Минск предоставлен другой самолет.

Нештатная ситуация вызвала изменения в расписании некоторых рейсов в Турцию и Египет. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о времени отправления и прибытия рейсов на сайте авиакомпании.

7 ноября в Сочи благополучно сел самолет Стамбул – Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона. На борту воздушного судна находились 96 человек и четыре члена экипажа.



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Теги: Минск
 
 
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На борту находились 158 пассажиров. Никто не пострадал. Нештатная ситуация вызвала изменения в расписании некоторых рейсов в Турцию и Египет.
 
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