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Самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за появления трещин на стекле кабины пилотов. Boeing 737-800 летел в Шарджу (ОАЭ). На борту находились 158 пассажиров, никто не пострадал, говорится в Telegram-канале компании.
В компании подчеркнули, что здоровью пассажиров ничего не угрожало, поскольку «растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета». Для выполнения рейсов B2 727/728 Минск – Шарджа – Минск предоставлен другой самолет.
Нештатная ситуация вызвала изменения в расписании некоторых рейсов в Турцию и Египет. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о времени отправления и прибытия рейсов на сайте авиакомпании.
7 ноября
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На борту находились 158 пассажиров. Никто не пострадал. Нештатная ситуация вызвала изменения в расписании некоторых рейсов в Турцию и Египет.
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